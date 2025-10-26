Al menos nueve personas murieron y más 30 resultaron heridas como consecuencia de un micro de larga distancia que chocó, desbarrancó y cayó a un arroyo sobre la ruta nacional 14, en la provincia de Misiones.

Según se informó, el micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular que venía de la mano contraria, perdió el control y cayó al arroyo Yazá, provocando hasta el momento nueve muertes, seis hombres y tres mujeres, y 31 heridos de distintas consideraciones, dos de los cuales fueron derivados al Hospital Madariaga de Posadas.

Según confirmaron las autoridades, el siniestro tuvo lugar en la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera.

Tragedia vial en la ruta 14: un micro cayó a un barranco y murieron al menos nueve personas

Ante este escenario, donde el operativo se centra sobre el arroyo, las autoridades comunicaron que el número de fallecidos puede aumentar con el paso de las horas y que, entre las víctimas fatales, se encuentra el conductor del auto Ford Focus, además de pasajeros.

Aunque por el momento no trascendieron los motivos del accidente, se explicó que cuando el micro y el auto colisionaron había mucha niebla, lo que redujo la visibilidad, indicó la Agencia Noticias Argentinas.

En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de la Comisaría de Campo Viera, la División Seguridad Vial y Policía Científica.

En el lugar, la Policía trabajó en la identificación de las víctimas y lesionados, en coordinación con los centros de salud y las dependencias intervinientes.

La Ruta Nacional 14 permanece con un solo carril habilitado, por lo que se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución y evitar la zona si no es estrictamente necesario, a fin de facilitar las tareas de rescate, asistencia y peritaje.

La lista de fallecidos

Gabriela Paola García (26) – Oberá

Magalí Lilén Belén Amarilla (22) – Campo Ramón

Katia Butvilofsky (24) – Oberá

Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) – Oberá (conductor del automóvil Ford Focus)

Ángelo Tadeo Alpuy (19) – Eldorado

Elian Natanael Alvez (25) – El Alcázar

Jonás Luis Dávalos (20) – Eldorado

Enzo León (19) – Eldorado

Brian Hobos (19) – Wanda

Todos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y posterior entrega de los cuerpos a sus familiares.

Mientras que, los 29 heridos, de edades que oscilan entre los 5 y los 67 años, fueron atendidos principalmente en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser derivados posteriormente al hospital Madariaga de Posadas.