A más de 48 horas del accidente en el que falleció Mila Yankelevich, ocurrido el lunes 28 de julio de 2025, alrededor de las 11:00 a. m. hora local de Miami (UTC–4), cuando una barcaza colisionó contra el velero en el que navegaban las menores y una consejera, avanza la investigación para determinar las responsabilidades.

Por estas horas, las autoridades costeras de Miami investigan las condiciones físicas y profesionales del conductor de la barcaza que protagonizó el trágico accidente en el que fallecieron las menores, ambas de nacionalidad argentina y que participaban en un campamento de verano.

El hecho ocurrió frente a Hibiscus Island, en la Bahía de Biscayne, donde una embarcación a motor chocó contra un velero en el que viajaban varios niños del campamento de verano de la Miami Youth Sailing Foundation. Otras dos menores permanecen internadas en estado grave en el Hospital Jackson Memorial.

La Guardia Costera de Estados Unidos y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida informaron que se inició una investigación formal para esclarecer cómo ocurrió el siniestro y determinar las responsabilidades.

El capitán Frank Florio de la Guardia Costera confirmó que le hicieron pruebas de alcoholemia y narcotest al conductor de la embarcación que provocó el choque. No informó los resultados y tampoco qué declaró. “Queremos respuestas y las vamos a encontrar”, sostuvo, según publicó TN.

El bote deportivo zarpó a las 11:15 del lunes al comando de una instructora de 19 años, con cinco menores a bordo, de entre siete y 13 años. Una de las nenas era Mila.

Además de la nieta de Cris Morena, murió una nena de 13 años y otras dos menores quedaron internadas en grave estado. “Sospechamos que todas llevaban chalecos salvavidas, pero necesitamos que la investigación lo corrobore”, confirmó el funcionario.

“Nuestros corazones están con las familias y los afectados por esta tragedia. Incidentes como este dejan una marca imborrable en nuestra comunidad marítima y refuerzan la importancia de aprender de cada pérdida. Vamos a realizar una investigación exhaustiva para determinar los factores causales y buscar medidas que ayuden a prevenir tragedias similares en el futuro”, lanzó tras finalizar la conferencia.

Mila era la menor del clan Yankelevich, hija de Tomás Yankelevich y de la actriz Sofía Reca. Tenía 7 años. La pareja tiene un nene, Inti.

La familia del reconocido productor se mudó en 2017 a Miami, donde se radicó. Ese año había renunciado a trabajar en Telefe para emprender otra etapa como la de instalarse en los Estados Unidos.

De acuerdo a la Revista Paparazzi, Yankelevich se mudó junto a su familia a una mansión del exclusivo barrio de Surfside. La zona está entre las más caras de Miami.

CUÁL HABRÍA SIDO LA CAUSA DE LA MUERTE DE MILA YANKELEVICH

Según el periodista Jonatan Viale, aunque la información no es oficial, se pudo confirmar que Mila no murió por ahogamiento. “La información no es oficial, pero fuimos investigando con Bruno (Yacono) y podemos confirmar que Mila no murió por ahogo. Eso está claro. Es por el impacto del remolcador contra el velero”, dijo el conductor de ¿La ves? en TN.

“Repetimos, hoy vi la conferencia de la Guardia Costera y no lo dijeron. En algún momento lo van a decir. El remolcador impactó directamente sobre el cuerpo de Mila. Lo decimos de esta manera, es muy feo”, agregó.

El accidente generó una gran conmoción, dada la relevancia pública y mediática de la familia Yankelevich-Morena. Mila participaba activamente en la fundación y estaba en su octava semana de clases de vela juvenil. La Guardia Costera de Estados Unidos, junto a otras autoridades locales, continúa con la investigación para determinar detalles específicos sobre las causas del choque, incluido el análisis sobre la prioridad de paso de las embarcaciones implicadas. Generalmente, los veleros tienen prioridad, pero existen excepciones que podrían estar siendo evaluadas en este caso.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el preciso momento del impacto, evidenciando cómo la barcaza embistió y hundió el velero, provocando que sus ocupantes cayeran al agua y requirieran de un rescate urgente y dificultoso. La profundidad del impacto y la fuerza con que la embarcación grande colisionó con el velero fueron tan severas que complicaron el rescate y dejaron heridas graves que resultaron fatales para Mila y la otra niña.