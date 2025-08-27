El Tribunal de Impugnación (TI) de Neuquén ratificó la condena contra Daniel Curruhuinca, el camionero hallado responsable del choque en la Ruta 40, en inmediaciones de Villa La Angostura, que provocó la muerte de siete personas.

La resolución fue adoptada por unanimidad, y confirmó lo resuelto en marzo de este año por un tribunal colegiado integrado por los jueces Laura Barbé, Bibiana Ojeda e Ignacio Pombo. La pena fijada es de 3 años de prisión condicional y 5 años y 6 meses de inhabilitación especial para conducir.

Los reclamos de la querella y la defensa

Tras el fallo inicial, tanto la defensa como la querella habían presentado recursos.

Los abogados de una de las víctimas, Lucas Jankovic y Alejandro Valdés, pedían que la condena fuera de cumplimiento efectivo, en línea con la solicitud del Ministerio Público Fiscal (MPF), que había requerido 5 años y 6 meses de prisión.

En paralelo, la defensa, representada por Ricardo Mendaña, planteó la nulidad del fallo al considerarlo arbitrario y reclamó la absolución de Curruhuinca por supuesta insuficiencia de pruebas.

Durante la audiencia realizada a principios de mes, el fiscal del caso, Adrián De Lillo, recordó que el MPF tiene facultades limitadas para impugnar una condena. Aun así, respaldó el planteo de la querella en busca de que la pena fuera revisada.

Un fallo definitivo en esta etapa

Finalmente, el Tribunal de Impugnación desestimó ambos recursos y mantuvo firme la sentencia. De esta manera, Curruhuinca no irá a prisión pero no podrá conducir durante más de cinco años, lo que implica una sanción relevante para su actividad laboral.