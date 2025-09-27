Una mujer falleció en la ruta nacional N° 40, en cercanía de los parajes Julia Dufour/Tapi Aike, en la zona de la localidad de Río Turbio, Santa Cruz.

Según detalló La Opinión Austral, el hecho sucedió este viernes e involucró el vuelco de una camioneta. Al lugar acudieron efectivos del departamento Zona IV de Bomberos (cuarteles 14 y 26), quienes realizaron tareas de rescate y salvamento en coordinación con la Policía Caminera y el nosocomio local.

El operativo consistió en estabilizar y asistir a dos personas lesionadas. Además, el personal bomberil colaboró en el traslado de los heridos en una ambulancia a cargo del Dr. Aureliano. Lamentablemente, se certificó el deceso de una mujer en el sitio del accidente.

Los bomberos realizaron tareas de seguridad en el vehículo, como la desconexión de la batería, y permanecieron en el lugar hasta la finalización de los procedimientos policiales de rigor.

