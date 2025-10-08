Este miércoles al mediodía, un viaje familiar terminó en tragedia en la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del paraje Le Marchand, cuando un Fiat Cronos volcó dejando como saldo una mujer fallecida y un menor herido.

De acuerdo con lo que trascendió, el vehículo se dirigía desde Río Gallegos hacia Puerto Madryn con cuatro ocupantes a bordo.

Según detalló La Opinión Austral, entre los pasajeros viajaban tres adultos y un niño. Tras el vuelco, el menor presentó lesiones que requirieron su traslado a un centro asistencial, mientras que dos adultos lograron salir ilesos. Lamentablemente, una mujer que ocupaba el asiento trasero no sobrevivió al siniestro.

El accidente causó gran repercusión entre otros conductores que transitaban por la ruta, quienes dieron aviso rápidamente a las autoridades. En cuestión de minutos, personal de emergencia y la policía llegaron al lugar para atender a los involucrados y comenzar las investigaciones que permitan establecer las causas del vuelco.

Murió una docente al chocar contra un camión en la ruta 3

Un violento choque frontal entre un camión y un automóvil terminó con la vida de una docente de 50 años.

El hecho ocurrió este domingo en la Ruta Nacional N° 3, en Caleta Olivia, a unos 500 metros al norte del obrador paralizado de la doble vía. El siniestro también dejó gravemente herida a una suboficial de la Policía de Santa Cruz.

El accidente fue protagonizado por un camión Renault con semirremolque de la empresa Transporte Don Néstor, que circulaba en dirección sur, y un Renault Mégane gris que se desplazaba en sentido contrario, ocupado por dos mujeres residentes en Caleta Olivia.

El conductor del vehículo pesado, cuya identidad no fue revelada, no sufrió lesiones. Personal de la División de Accidentología Vial realizó las pericias correspondientes en el lugar para establecer las causas precisas del trágico hecho.

Las evidencias en la escena fueron elocuentes. El camión dejó marcada una extensa huella de frenada en el pavimento que cruzaba hacia el carril contrario. Tras el impacto, el pesado rodado sobrepasó la banquina de la costa, quedando en posición de tijera.

El automóvil Renault Mégane, que posteriormente fue trasladado a la comisaría cuarta, quedó destrozado. Recibió el impacto en su frente y en el lateral izquierdo. Numerosos restos del vehículo quedaron esparcidos en el carril y en la banquina derecha, correspondiente a la mano en la que circulaba.

La conductora del automóvil fue identificada como Hilda Graciela Vega, una docente de 50 años que falleció de manera instantánea en el impacto. Su acompañante, una suboficial que presta servicio en la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, sufrió lesiones de consideración y se encuentra internada en el Hospital Zonal de la ciudad. Su estado de salud fue reservado por las autoridades.