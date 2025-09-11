A más de un mes del trágico choque entre un colectivo de Andesmar y un camión ocurrido el 24 de julio cerca de Río Gallegos, con destino a Comodoro Rivadavia, en Chubut, que dejó varias víctimas fatales, Liliana Parra, madre de Gemma Candelaria, habló por primera vez del dolor por la pérdida de su hija de 22 años.

“Es una situación inexplicable. No he querido hablar con nadie; lo hago con ustedes porque les tengo cariño y aprecio, pero no voy a hablar con más nadie”, expresó en el programa radial La Otra Gestión.

Gemma había cumplido 22 años apenas tres días antes del accidente. Viajaba rumbo a Comodoro Rivadavia para retirar la visa que le permitiría radicarse en Portugal, país al que había elegido para desarrollar su carrera como chef.

Parra relató que, pese al sufrimiento, la familia tomó la decisión de instalarse en ese país para cumplir el sueño de la joven: “Por ella estamos acá, cumpliendo el sueño que quería. Nos costó mucho decidir si quedarnos en Argentina o venirnos, pero decidimos respetar su última voluntad”.

La joven había finalizado recientemente la carrera de chef internacional y ya contaba con propuestas laborales en Europa. “Era una chica ejemplar, estudió, se preparó y justo cuando le tocaba disfrutar y conocer, pasó todo esto”, lamentó su madre, según publica El Nuevo Día.

RECLAMO DE JUSTICIA Y ABANDONO

“No apareció nadie, ni de la empresa ni de la aseguradora. Todo lo hemos afrontado de nuestro bolsillo”, denunció sobre la situación de las familias tras el fatal accidente.

Por otro lado, recordó además que otro pasajero, Miguel Caldi, sobrevivió con graves secuelas tras 18 días internado y hoy depende de una prótesis en el brazo. “Quedó incapacitado y nadie se hizo cargo. Mi hija no me la van a devolver, pero pido justicia por él y por los chicos que murieron”, sostuvo.

Por último, dejó un mensaje cargado de dolor y amor hacia quienes aún tienen a sus hijos con vida: “Abracen a sus hijos, denles todo el amor que puedan; no pierdan ni un segundo. A mí no me dio tiempo ni a darle un beso, y miren lo que pasó. Que no quede en silencio, murieron jovencitos en una tragedia tan grande”.

EL ACCIDENTE

El pasado jueves 24 de julio por la noche, un micro de la empresa Andesmar y un camión, sobre la Ruta Nacional Nº 3, chocaron a unos ocho kilómetros de Güer Aike, en Santa Cruz. El accidente dejó un saldo de cuatro fallecidos.

En el micro siniestrado viajaban al menos 25 pasajeros. Varios de ellos sufrieron heridas de diversa gravedad y fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos.

Los primeros reportes de la Policía de Santa Cruz afirmaron que el camión impactó en la parte trasera al micro, que había salido desde la capital santacruceña con destino al norte, provocando que el micro se desplazara más de 500 metros fuera del tramo.

La ruta presentaba condiciones adecuadas para la circulación; sin embargo, las autoridades buscaron determinar si el conductor del transporte de carga pudo haber perdido la concentración mientras manejaba.