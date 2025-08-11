El pasado domingo 9 de agosto de 2025, dos mujeres de 64 y 68 años murieron en un trágico accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional 3.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 706 en Villarino, cerca de Bahía Blanca, Buenos Aires y fue protagonizado por una Toyota Hilux y un Renault Sandero. El choque lateral entre ambos vehículos terminó con el vuelco de la camioneta y dejó además dos personas gravemente heridas.

La Toyota Hilux, conducida por Jorge Belandi, de 76 años, impactó de manera lateral contra el Renault Sandero. En la camioneta viajaban, además del conductor, las dos mujeres identificadas como Nancy Louvecez (68) y Miriam Louvecez (64), ambas oriundas de Médanos, quienes fallecieron en el lugar.

Por otro lado, Jorge Belandi sufrió heridas graves y fue trasladado al Hospital Municipal, al igual que un cuarto ocupante cuya identidad aún no fue confirmada, y que se encuentra en estado crítico.

El Renault Sandero era conducido por Ramón Molina (47) y llevaba como acompañantes a Carolina Gallardo (35) y dos menores de dos años, todos residentes de Punta Alta. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes del Renault sufrió lesiones.

En la escena del accidente trabajaron efectivos de la Subcomisaría de Cerri y de la Policía Vial para asegurar la zona y asistir a los heridos. La investigación de las causas del siniestro y la determinación de responsabilidades quedaron a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Judiciales (UFIJ) Nº 1.

El mal estado de las rutas argentinas sigue siendo una de las principales causas de accidentes de tránsito, especialmente en zonas donde el mantenimiento es escaso y el paso constante de camiones deja profundas huellas y pozos que pueden desestabilizar a cualquier vehículo.

ramos desgastados, banquinas irregulares y señalización deficiente son parte de una problemática estructural que, en muchos casos, termina en tragedia.

En ese contexto, el pasado domingo 3 de agosto, un matrimonio sufrió un impactante accidente y volcó a 20 kilómetros de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, Santa Cruz. Si bien ambos sufrieron algunos golpes, el impacto fue menor gracias a que tenían puesto el cinturón de seguridad, se encuentran angustiados y buscan desesperadamente a su gato que se perdió tras el impacto, pero aún no aparece.

En tanto, el hombre identificado como Mario, habló con la prensa sobre el accidente. “Sentí cómo la camioneta me empezó a acunar, y de un momento a otro se me fue para la izquierda. No lo pude controlar”, reveló. Además, sostuvo que el vehículo “dio entre seis y siete vueltas antes de quedar completamente destruido”.

En tanto, sostuvo que el accidente ocurrió de forma repentina, cuando una de las ruedas del vehículo se desprendió mientras circulaban por un tramo deteriorado de la ruta.