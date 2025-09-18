Un trágico accidente se registró este pasado miércoles 17 de septiembre de 2025, alrededor de las 17:45 horas, en la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del acceso sur a Caleta Olivia, en el sector conocido como Basural. Un hombre que conducía su camioneta en dirección a Fitz Roy perdió el control del vehículo y despistó hacia un zanjón.

Rápidamente, personal de la Comisaría Tercera y profesionales de salud llegaron al lugar para asistirlo. En el lugar, intentaron realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron revertir el estado del conductor, quien fue declarado fallecido en el sitio.

Posteriormente, la policía logró identificarlo por la documentación hallada en la camioneta, confirmando que se trataba de un vecino de Caleta Olivia.

La autoridad judicial intervino para ordenar las pericias correspondientes y preservar los elementos relacionados con el hecho. Posteriormente, se autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares, quienes recibieron la noticia con profundo dolor.

Horas antes, se había informado sobre el accidente sin conocerse aún la causa médica que provocó la pérdida de control del vehículo. Finalmente, se determinó que la causa del despiste y posterior muerte fue una descompensación cardíaca que sufrió el conductor mientras manejaba.

La Ruta Nacional N° 3 es fundamental para la economía local y regional. Las actividades principales, como la explotación petrolera en zonas cercanas a Caleta Olivia, la extracción minera y la actividad pesquera de la costa atlántica, dependen del buen estado de esta vía para el transporte de insumos, carga y personal. Además, el corredor es vital para conectar puntos turísticos, favorecer el flujo comercial y garantizar el acceso a servicios en distintas localidades de Santa Cruz.

El abandono de la obra y el deterioro progresivo de la carretera han causado consecuencias directas. Los accidentes automovilísticos aumentaron notablemente en los últimos años, muchos de ellos vinculados a la precariedad del camino.

Las reparaciones constantes de vehículos debido al mal estado del pavimento representan una carga económica adicional para conductores y empresas de transporte.

La inseguridad vial se agrava además por la ausencia casi total de mantenimiento. La falta de señalización adecuada y la reparación de baches generan que el tránsito deba reducirse considerablemente, afectando la fluidez y eficiencia del corredor.

Sin embargo, el estado actual de esta ruta, especialmente en el tramo que va desde Ramón Santos hasta Caleta Olivia, es alarmante. Sectores como el comprendido entre Pan de Azúcar y el límite con Chubut presentan severos deterioros en la calzada, con la pavimentación agrietada, baches profundos y un déficit total en el mantenimiento vial.

La propuesta presentada por el gobierno nacional consiste en transferir a la provincia de Santa Cruz la responsabilidad exclusiva de la reparación y conservación de este tramo de la RN 3. Esta decisión implica que la provincia deberá hacerse cargo integralmente del mantenimiento y de las obras necesarias para restablecer la seguridad y funcionalidad de la ruta.