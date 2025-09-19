Tragedia en la ruta 237: un camionero murió al volcar con su carga de alimentos

La Ruta Nacional 237 volvió a ser escenario de una tragedia vial. Este viernes por la mañana, un camionero de 33 años perdió la vida tras un fuerte vuelco ocurrido en cercanías de Piedra del Águila, cuando se dirigía hacia San Carlos de Bariloche con una carga de frutas y verduras.

El hecho ocurrió pasadas las 8 en el kilómetro 1.542 de la ruta nacional, cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado. Según confirmaron desde la Policía de Neuquén, el camión salió de la calzada, avanzó hacia la banquina y terminó cayendo por un barranco, lo que provocó el fallecimiento inmediato del chofer.

Operativo en la zona

En el lugar trabajaron personal de Criminalística, Bomberos, Tránsito de Piedra del Águila y Gendarmería Nacional, quienes realizaron las pericias y organizaron la circulación vehicular. Desde las fuerzas de seguridad se pidió a los automovilistas transitar con extrema precaución por el sector mientras se desarrollaban las tareas de investigación y retiro del vehículo.

El comisario Raúl Levio, de Tránsito Piedra del Águila, confirmó que el hombre viajaba en dirección norte-sur, desde Neuquén capital con destino final Bariloche. Indicó, además, que el camionero era el único ocupante del rodado y que no hubo terceros involucrados en el siniestro.

Aunque las autoridades no brindaron oficialmente su identidad, trascendió que el conductor tenía domicilio en Bariloche. Su nombre no fue difundido ya que la Policía procura antes notificar a la familia.