Un accidente fatal ocurrió este domingo en la Ruta Nacional 23, a la altura del kilómetro 59, en el tramo que une Valcheta con Aguada Cecilio. Allí, un Volkswagen Senda volcó y dejó como saldo la muerte de un joven de 25 años, oriundo de esa localidad rionegrina.

Fuentes policiales confirmaron que el fallecido fue identificado como Ángel Maximiliano Niripil, vecino de Aguada Cecilio. El joven viajaba solo cuando, por motivos que se investigan, perdió el control del vehículo y volcó en plena calzada.

El operativo tras el siniestro

El comisario Ricardo Chepu informó que el hecho ocurrió alrededor de las 6.55 de la mañana. Un llamado alertó a la Policía sobre el vuelco y, al llegar al lugar, los efectivos constataron que el conductor estaba sin signos vitales.

En el sitio trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito y se dio intervención a la Fiscalía de turno, que quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del accidente.

La Ruta 23 es uno de los corredores viales más importantes de la Patagonia y suele registrar siniestros viales de gravedad debido a su extensión y tránsito constante entre localidades. La muerte de Ángel Maximiliano Niripil generó profundo dolor en su comunidad, que este lunes lo despidió con mensajes de pesar.