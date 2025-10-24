Un trágico accidente vial ocurrió en la noche del jueves sobre la Ruta Nacional 23, a pocos kilómetros del paraje Nahuel Niyeu, en la región sur de Río Negro. Según confirmó el comisario Gustavo Rodríguez, de la Unidad 15ª de Valcheta, el siniestro se produjo minutos antes de las 20 y dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer gravemente herida.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con los primeros resultados de las pericias, el hecho involucró a un camión que transportaba fardos y a un vehículo particular ocupado por dos personas. El acoplado del camión se desprendió de manera repentina, cruzándose de carril en una zona de curvas y pendiente.

El conductor del vehículo menor no alcanzó a esquivar el acoplado, impactando de frente contra la pesada estructura. El choque fue tan violento que el conductor del auto murió casi en el acto, mientras que su acompañante fue trasladada de urgencia al hospital de Viedma.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Tras el aviso de otros automovilistas, al lugar acudieron rápidamente personal policial de Valcheta, bomberos voluntarios y un equipo médico de emergencia, que trabajaron durante horas para asistir a la víctima y despejar la ruta.

El tránsito sobre la Ruta 23 permaneció interrumpido parcialmente durante la noche, mientras la Policía de Río Negro y el Gabinete de Criminalística realizaban las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del desprendimiento del acoplado.