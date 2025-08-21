Una mujer murió tras ser embestida por un minibús petrolero en la Ruta Nacional 22, en el tramo que une Senillosa con Plottier. El trágico hecho ocurrió este miércoles por la noche, entre las 20:30 y las 20:45, en una zona oscura de la traza vial.

Las hipótesis que investiga la policía

El comisario Nicolás Corzo confirmó que los investigadores trabajan sobre dos hipótesis principales para esclarecer el siniestro:

Que la víctima se haya arrojado intencionalmente a la ruta, en un posible caso de suicidio.

Que la mujer no haya alcanzado a cruzar completamente la calzada, siendo impactada en el carril por donde transitaba el vehículo.

“En un principio se hablaba de un presunto suicidio porque costó bastante establecer el punto de impacto. Y otra de las hipótesis es que no alcanzó a cruzar totalmente la ruta”, explicó Corzo.

El relato del conductor

El minibús, utilizado para el transporte de personal petrolero, circulaba en sentido oeste-este con tres trabajadores a bordo. Según el testimonio del chófer, no realizó ninguna maniobra indebida y el impacto se produjo en su carril.

Créditos ANSES: paso a paso, cómo pedir tu préstamo online y devolverlo en 72 meses

“El conductor relató que se encontró de golpe con la persona en medio de la ruta”, señaló el comisario. La descripción coincide con las pericias realizadas en el lugar, que confirman que el vehículo no se desvió de su trayecto.

Hasta el momento, la identidad de la mujer fallecida no pudo ser establecida.