Una tragedia sacudió el viaje en un micro de larga distancia durante la noche del pasado jueves, cuando un hombre murió mientras se desplazaba desde La Plata hacia Saladillo.

La dramática situación generó conmoción entre los pasajeros, que recorrieron varios kilómetros con el cadáver sin percatarse de lo ocurrido, hasta que se realizó una parada en la ciudad de Pehuajó.

De acuerdo con lo que señaló el medio 0221, el fallecido fue identificado por vecinos de Saladillo como Gustavo, un docente universitario y contador público, aunque esta información todavía no fue confirmada oficialmente.

El viaje que terminó en tragedia

El hombre subió al colectivo en La Plata con destino a Saladillo, en un viaje rutinario que terminó en tragedia. Según indicaron fuentes locales, pasadas varias horas de trayecto, entre el silencio de la madrugada y la oscuridad del camino, el pasajero se mantuvo inmóvil en el mismo asiento, aparentemente desvanecido o sin signos de vida.

Fue uno de los viajeros quien finalmente advirtió que algo estaba mal. Al notar que el hombre no se movía a pesar de las horas transcurridas, decidió alertar a los choferes. Estos se acercaron al asiento y constataron la falta de reacción del pasajero, lo que generó una inmediata preocupación entre el grupo.

Precisamente, y a la altura de Pehuajó, el colectivo se detuvo y los choferes, alarmados por la presencia del hombre inmóvil, decidieron llamar a la policía para informar la situación. Al arribar al lugar, los agentes confirmaron que el pasajero había fallecido.

La noticia cayó como un mazazo entre el resto de los ocupantes del vehículo, quienes no podían creer que el hombre hubiera estado tanto tiempo sin ser detectado.

Investigación y primeros indicios

Las autoridades judiciales comenzaron de inmediato una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. En este contexto, ordenaron realizar una autopsia para determinar con exactitud las causas del fallecimiento y también iniciaron la recopilación de testimonios entre los pasajeros y los choferes.

Aunque se aguardan los resultados oficiales, las primeras pericias sugieren que el hombre sufrió una descompensación silenciosa durante el viaje y falleció por causas naturales. Este tipo de muerte súbita en adultos, a veces vinculada a problemas cardíacos u otros eventos médicos, puede no manifestar síntomas evidentes, especialmente cuando la víctima se encuentra en reposo.