Tragedia en la Patagonia: una reconocida psicóloga murió en un vuelco y su hijo quedó gravemente herido

Un trágico accidente ocurrido el domingo 21 de septiembre en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 40, conmocionó a Neuquén y Río Negro. Nadia Paola Sotelo, psicóloga de 36 años radicada en la capital neuquina, murió en el acto luego de que el Chevrolet Cruze en el que viajaba con su hijo menor de edad volcara y diera varios tumbos hasta quedar a varios metros de la cinta asfáltica.

El siniestro y la atención de emergencia

El vuelco se produjo cerca de las 12:30 y, según los primeros informes, habría ocurrido cuando la conductora mordió la banquina, provocando que el vehículo se desestabilizara. Automovilistas que pasaban por el lugar alertaron al 911, y ambulancias y bomberos voluntarios llegaron rápidamente para asistir a las víctimas.

La Policía Caminera y Rural realizó cortes de tránsito y aseguró la ruta mientras el gabinete de Criminalística llevaba a cabo las pericias solicitadas por la fiscal de turno en Viedma. Tras los trabajos periciales, el vehículo fue colocado nuevamente sobre sus cuatro ruedas y se retiró el cuerpo de la víctima.

El niño de siete años, que salió despedido durante el vuelco, sufrió traumatismo de cráneo severo y fractura de un brazo. Fue trasladado inicialmente al hospital de San Antonio Oeste y luego derivado al hospital de General Roca, donde permanece con asistencia respiratoria mecánica. Los médicos evalúan la posibilidad de intervenciones quirúrgicas.

La despedida de la comunidad

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad profesional y en redes sociales. Desde el espacio “Habilidades para el Cambio” recordaron a Sotelo como una profesional dedicada y comprometida con la salud mental, destacando el impacto de su trabajo en la vida de sus pacientes.

El Colegio de Psicólogos de Neuquén, Distrito 1, también expresó su pesar: “Con profundo dolor despide a la Lic. Nadia Paola Sotelo. Acompañamos con respeto a sus familiares, amigxs y colegas. Elevando una oración por su eterno descanso”.