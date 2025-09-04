Un incendio de fatales consecuencias sacudió el barrio Peniel, en la ciudad de Ushuaia, al cobrarse la vida de tres hermanos e incapacitar gravemente a sus padres.

La tragedia, que conmovió profundamente a la provincia de Tierra del Fuego, ocurrió en una vivienda precaria donde la noche terminó en llamas y dolor.

UN INCENDIO, TRES HERMANOS MUERTOS Y SUS PADRES HERIDOS

El siniestro se desató en horas de la madrugada del pasado lunes, cuando el fuego comenzó a propagarse rápidamente dentro de un hogar modesto, ubicado en una zona considerada vulnerable por sus condiciones habitacionales.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Lucas Emanuel Cruz, de 21 años; Ignacio Tomás Cruz, de 19 años; y Mateo Efraín Cruz Sejas, de 17 años. Los jóvenes quedaron atrapados en una habitación trasera al momento de la rápida expansión de las llamas y, a pesar de sus esfuerzos, no lograron escapar.

Sus padres, Fabiola Vanesa Sejas, de 43 años, y Carlos Cruz, de 45 años, consiguieron salir de la vivienda por sus propios medios, pero sufrieron graves quemaduras en gran parte de sus cuerpos. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional Ushuaia, donde permanecen internados en estado delicado, luchando entre la vida y la muerte.

LA POSIBLE CAUSA DEL TRÁGICO INCENDIO

Según indicaron fuentes policiales y los investigadores en el lugar, el origen del fuego se habría suscitado en la cocina de la vivienda. Se presume que una prenda de vestir cayó accidentalmente desde un tender metálico instalado encima de una estufa a gas envasado, provocando la ignición inicial.

Posteriormente, la tragedia se agravó debido a la explosión de varias garrafas alojadas dentro de la casa, que aceleraron de manera incontrolable la propagación de las llamas y complicaron la situación para sus habitantes.

Los peritajes descartaron otras hipótesis, como fallas eléctricas o la intervención de terceros o animales. El análisis técnico reafirmó que el accidente fue producto de una conjunción de factores vinculados a la precariedad estructural del inmueble y los elementos inflamables presentes.

Este siniestro puso nuevamente bajo la lupa pública un flagelo que persiste en ciertos sectores periféricos de Ushuaia: la falta de viviendas dignas y seguras para numerosas familias.

El barrio Peniel, con amplias zonas de viviendas construidas con materiales precarios y condiciones de habitabilidad comprometidas, representa un claro ejemplo de la urgencia de atender demandas básicas de infraestructura y servicios para la población más vulnerable.

Por último, se conoció que la Municipalidad de Ushuaia se hará cargo de los gastos de sepelio de los tres hermanos que murieron en el trágico incendio ocurrido días atrás en una vivienda del barrio Peniel 1.

Según señalaron fuentes municipales al medio local Ushuaia 24, la decisión se tomó en acuerdo con la familia de las víctimas. Sin embargo, un familiar inició paralelamente una campaña de recolección de fondos. Asimismo, allegados a la familia impulsan una colecta para costear el traslado de los abuelos de los niños, quienes residen en la provincia de Córdoba. Los pasajes de los abuelos maternos fueron abonados por el intendente de Embalse, Córdoba, y ahora buscan recaudar lo necesario para los abuelos paternos y otros gastos.