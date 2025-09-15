Un incendio fatal conmocionó a General Roca durante la mañana de este lunes, cuando una casilla precaria de madera y nailon se prendió fuego en una zona descampada al norte de la ciudad. En el interior, los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, que sería el propietario de la vivienda.

El siniestro y el hallazgo del cuerpo

Según informó el Cuartel de Bomberos Voluntarios de General Roca, cerca de las 9:20 recibieron una alerta del personal policial sobre un incendio en una vivienda situada en calle Defensa. Al llegar al lugar, la casilla estaba completamente tomada por las llamas.

Luego de controlar el fuego, los rescatistas hallaron en el interior a un hombre ya sin vida. Las imágenes registradas por los bomberos muestran que la estructura fue consumida casi en su totalidad por el fuego.

Intervención de la Policía y peritajes

Tras la extinción del incendio, la Policía quedó a cargo de las diligencias y efectivos del Gabinete de Criminalística realizaron las primeras pericias en busca de indicios que permitan esclarecer las causas del siniestro. Se dispuso el traslado del cuerpo para la correspondiente autopsia, la cual aportará precisiones sobre lo sucedido.

De acuerdo con las primeras informaciones, la casilla carecía de servicios como gas y electricidad. Sus ocupantes se calefaccionaban con leña, lo que abre la hipótesis de que el fuego pudo haberse originado por un accidente doméstico vinculado a la calefacción.

Pasado el mediodía, aún no se había confirmado de manera oficial la identidad de la víctima. Varias personas, entre ellas familiares, se acercaron hasta el lugar en medio del operativo policial.