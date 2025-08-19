Un incendio fatal se registró durante la madrugada de este martes en el barrio Quinta 25 de General Roca, dejando como saldo la muerte de un hombre de aproximadamente 35 años. El hecho ocurrió minutos antes de las 3, cuando vecinos alertaron al 911 sobre el fuego que consumía una vivienda en la que había una persona atrapada.

El comisario Milton Almendra confirmó que, al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a varios vecinos intentando sofocar las llamas para rescatar al hombre, pero no lograron su cometido. Los Bomberos Voluntarios de Roca arribaron a los pocos minutos y trabajaron para controlar el siniestro, aunque el fuego ya había avanzado sobre gran parte de la casa.

Relatos de los sobrevivientes

La dueña de la vivienda declaró que se despertó de madrugada y, al dirigirse al baño, notó el fuego dentro de la casa. Según su testimonio, en el interior permanecía un familiar que no pudo salir. También señaló que utilizaban una estufa a leña para calefaccionarse y que en ella quemaban distintos materiales, entre ellos nylon y trapos, lo que podría haber influido en el inicio del siniestro.

Chile presentó a Argentina un proyecto millonario para modernizar un paso fronterizo clave entre ambos países

Otra mujer que vive en la casa indicó que fue despertada por los gritos de su madre pidiendo auxilio, momento en el que se enteró de que su cuñado estaba atrapado. A su vez, un vecino relató que salió de su vivienda al escuchar los pedidos de ayuda y vio a la pareja del hombre saliendo envuelta en una frazada.

La víctima y la investigación en curso

Tras sofocar el incendio, los bomberos hallaron un cuerpo totalmente calcinado en el interior de la casa. La Policía confirmó que se trata de un hombre de unos 35 años, familiar de la propietaria, aunque su identidad aún no fue oficialmente revelada.

La fiscal de turno, Yamila Vera, dispuso la intervención de peritos y del Gabinete de Criminalística para determinar las circunstancias en que se originó el fuego y establecer si fue accidental o provocado.