Una tragedia conmovió al barrio 10 de Febrero en Cipolletti, donde un incendio arrasó con una vivienda y terminó con la vida de un hombre. Mientras los vecinos intentaban contener las llamas para evitar que se propagaran a otras casas, uno de ellos cayó del techo y se fracturó el tobillo, por lo que ahora enfrenta una difícil situación económica y médica.

El hecho ocurrió el martes por la noche, cuando una casilla ardió rápidamente y el fuego comenzó a avanzar hacia construcciones linderas. En medio de la desesperación y antes de que llegaran los bomberos, Carlos Alberto Pichún, de 32 años, decidió subirse al techo para evitar que el fuego alcanzara su hogar. Pero al descender, pisó una chapa mal colocada y cayó desde más de dos metros de altura.

“Gracias a Dios no fue peor, pero me quebré el tobillo y necesito una operación con clavos y placas”, contó el joven a través de sus redes sociales. La intervención quirúrgica cuesta más de 2 millones de pesos y no tiene obra social ni trabajo. Por eso, lanzó una colecta solidaria para reunir el dinero necesario, que rápidamente comenzó a viralizarse en la comunidad.

El alias de Mercado Pago habilitado para colaborar es nachito.te.amo.mp, a nombre de Carlos Alberto Pichún. Él mismo se comprometió a dar detalles públicos del uso del dinero, publicar los costos de los materiales médicos y, además, realizar una rifa para cubrir parte de los gastos. “La situación está muy difícil, pero tengo esperanza de que con la ayuda de todos voy a poder operarme”, expresó.

Mientras tanto, la tristeza en el barrio es profunda por la muerte del vecino identificado como “Chilenito”, un adulto mayor que vivía hace más de diez años en el lugar. El fuego lo sorprendió durante la noche y no logró salir de su vivienda. Los peritajes intentan establecer cómo se inició el incendio, aunque todo indica que fue un accidente doméstico.