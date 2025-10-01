Un hombre de 47 años murió en un accidente laboral ocurrido en la zona este de Bariloche, mientras realizaba trabajos de poda en un predio ubicado sobre la avenida Luis Piedra Buena. La Fiscalía confirmó que se trató de un hecho accidental y ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Cómo ocurrió la tragedia

El episodio se registró el martes, aunque tomó mayor repercusión el miércoles. Según el informe policial, la víctima trabajaba junto a su socio en tareas de apeo de árboles. Mientras uno de ellos se ocupaba de las maniobras principales, el hombre sostenía una soga desde la parte inferior, parado sobre una estructura.

En un momento, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, impactando de lleno contra una estructura de hormigón. El golpe en la cabeza fue tan severo que perdió el conocimiento de inmediato.

Quién era el conocido kinesiólogo que falleció en un trágico choque frontal contra un camión en Chubut

La intervención de los equipos de emergencia

Personal médico arribó rápidamente al lugar, pero constató que la víctima ya no presentaba signos vitales. A pesar de los intentos por reanimarlo, no fue posible salvarle la vida.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial. Allí se realizará la autopsia correspondiente, aunque las primeras hipótesis indican que se trató de un accidente laboral fatal.