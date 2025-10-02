Tragedia en la cordillera: quién era el hombre que murió en un accidente laboral
El trabajador falleció tras caer y golpearse la cabeza mientras realizaba tareas de poda en el barrio Las Chacras. La fiscalía ordenó la autopsia.
Un trágico accidente laboral sacudió este martes al barrio Las Chacras de Bariloche, donde un hombre de 47 años perdió la vida al caer sobre una estructura de hormigón. La víctima fue identificada como Sebastián Eduardo Zárate, quien se encontraba realizando labores de poda junto a un socio.
Cómo ocurrió el accidente
Según informaron fuentes policiales, Zárate estaba colaborando desde la parte inferior de un árbol, tirando de una soga mientras su compañero efectuaba el resto de las tareas de apeo. En un momento, al retroceder, perdió el equilibrio y cayó sobre una estructura de hormigón, golpeándose la cabeza de manera fatal.
De inmediato se dio aviso a personal médico, que arribó al lugar, pero al llegar constataron que ya no presentaba signos vitales.
La investigación judicial
El Ministerio Público Fiscal tomó intervención y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente, con el fin de determinar con precisión la causa del fallecimiento.
Las autoridades confirmaron que, por las características del hecho, se trató de un accidente laboral, sin la participación de terceros.