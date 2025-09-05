Un grave accidente de tránsito ocurrido en las primeras horas de este sábado dejó como saldo la muerte de un hombre de 35 años, vecino de General Roca. El hecho se registró poco después de las 5 de la mañana en el barrio Quinta 25, cuando el vehículo que conducía perdió el control y terminó impactando de lleno contra un árbol.

El hombre circulaba a bordo de un Peugeot 206 color verde por la calle Maipú en dirección norte. Al ingresar al barrio, se subió al bulevar y chocó violentamente contra un pino de gran porte, lo que provocó severos daños en el rodado y lesiones irreversibles en el conductor.

Intervención policial y médica

De inmediato, vecinos alertaron a las autoridades y al lugar acudieron efectivos de la Subcomisaría 69 junto a personal del SIARME, que constató que el hombre presentaba lesiones muy graves. Pese a los intentos de reanimación, la víctima falleció a los pocos minutos.

Fuentes policiales confirmaron que no hubo participación de otros vehículos en el siniestro, por lo que todo apunta a que se trató de una pérdida de control a alta velocidad.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados, la víctima habría estado en un boliche bailable poco antes del accidente y mantuvo allí una discusión que lo llevó a retirarse rumbo a su barrio. Minutos después ocurrió el choque que terminó con su vida.