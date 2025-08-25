Este lunes se confirmó la muerte del joven que permanecía internado en estado crítico tras el incendio que el sábado pasado destruyó una vivienda ubicada en la intersección de Las Margaritas y las vías del tren, en Ferri.

La víctima, que había sido trasladada de urgencia, presentaba quemaduras en el 41% de su cuerpo y estaba con asistencia respiratoria mecánica. Pese a los esfuerzos médicos, falleció alrededor de las 18 horas.

El incendio del sábado

El siniestro ocurrió el sábado al mediodía, cuando un feroz incendio se desató en la casa de un matrimonio de adultos mayores. Las llamas consumieron por completo la vivienda y todas sus pertenencias en cuestión de minutos.

La estructura de la vivienda, con techo de chapa y machimbre en el interior, favoreció la rápida propagación hacia otra habitación de madera lindante.

En ese contexto, uno de los hijos del matrimonio resultó gravemente herido y hoy se confirmó su fallecimiento.

Otras personas afectadas

Además del joven fallecido, hubo otra persona lesionada, que sufrió quemaduras en manos y rostro de menor gravedad, y un bombero voluntario que recibió una descarga eléctrica durante el operativo, aunque sin complicaciones posteriores.

La noticia generó una profunda conmoción en Ferri, donde los vecinos ya se habían organizado para acompañar a la familia afectada, que perdió la vivienda y todas sus pertenencias.