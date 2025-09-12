La ciudad de Córdoba se encuentra sumida en una profunda conmoción tras la muerte súbita de un niño de 13 años durante un entrenamiento de fútbol en el Club Atlético San Lorenzo, ubicado en el barrio Las Flores, al sur de la capital provincial.

El hecho, ocurrido en la noche del pasado jueves alrededor de las 20 horas, generó un impacto emocional fuerte en la comunidad deportiva local y en el barrio donde la institución cumple un rol social fundamental.

UN ENTRENAMIENTO QUE TERMINÓ EN TRAGEDIA

El joven futbolista participaba con sus compañeros en la práctica habitual de la categoría cuando, de manera repentina, se desvaneció en medio del entrenamiento. Según relataron testigos presenciales, la escena fue de gran desesperación y angustia, ya que nadie podía comprender lo que sucedía ni cómo actuar ante la emergencia. Compañeros de equipo, entrenadores y allegados intentaron socorrerlo inmediatamente.

En esos momentos críticos, varias personas presentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se esperaba la llegada de la policía y del servicio médico de emergencias. Los profesionales continuaron con las tareas de rescate vital y trasladaron de urgencia al menor hacia el Hospital de Niños de Córdoba.

A pesar de la rápida intervención y la asistencia médica brindada, los médicos confirmaron el fallecimiento por muerte súbita, dejando consternados a sus familiares y a toda la comunidad.

EL DOLOR DEL CLUB DONDE JUGÓ CUTI ROMERO

La noticia sacudió profundamente al Club Atlético San Lorenzo y a su entorno barrial. Esta institución, reconocida no solo por su trayectoria deportiva sino también por su compromiso social, alberga a decenas de chicos y familias, brindándoles contención y un espacio de desarrollo personal.

En consecuencia, la tragedia repercutió en todos los sectores del club, que decretó duelo institucional en homenaje al adolescente.

Vecinos, jugadores, entrenadores y familiares se unieron en una cadena de apoyo solidario hacia la familia, intentando mitigar el dolor y la incertidumbre que dejó la tragedia. Muchos recordaron también que San Lorenzo fue cuna de grandes talentos, entre ellos Cristian “Cuti” Romero, campeón del mundo con la Selección Argentina, lo que subraya la importancia del club en la formación deportiva y humana de la juventud cordobesa.

Actualmente, la justicia y los equipos médicos están abocados a investigar los antecedentes de salud del niño para esclarecer las causas que provocaron la descompensación súbita que derivó en su muerte. Se busca determinar si existieron factores previos de riesgo, enfermedades no detectadas o cualquier otra condición que explique este desenlace trágico.

Con información de El Doce y La Voz del Interior, editada y redactada por un periodista de ADNSUR