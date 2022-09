Un hombre de 32 años se dirigía con su remolcadora a entregar tierra, no vio a su hijo de tres años que paseaba en bicicleta, lo atropelló y murió. El trágico accidente tuvo lugar en Rhosfach Farm cerca de Efailwen, Carmarthenshire.

Guto Jenkins, de 32 años, declaró ante el tribunal forense de Pembrokeshire: “Todavía tengo recuerdos, el dolor me acompañará por el resto de mi vida” y agregó que "no tenía idea" de cómo fue golpeado Ianto y que "no vio, escuchó ni sintió nada inusual".

Ianto le había dicho a su padre que quería acompañarlo a entregar tierra vegetal, que vendía de su finca, pero después cambió de opinión.

El tribunal escuchó que el niño estaba montando su bicicleta en un corral seguro con su hermana mayor y su prima cuando resultó herido de muerte por el remolque de 8 pies de largo. Jenkins dijo que su hijo "estaba jugando bien lejos del tráiler" hacia el fondo del patio.

Se derrumbó un castillo de arena y mató al nene que lo estaba construyendo

Previo a poner el vehículo en marcha, hizo controles visuales, incluso miró por encima del hombro y "no vio a Ianto alrededor de la camioneta o el remolque".

"Lo único en lo que puedo pensar ahora es que Ianto debe haber estado en un punto ciego o se había movido cerca del tráiler mientras yo miraba en mi otro espejo o hacia adelante para asegurarme de que esta área estaba despejada”, dijo Jenkins.

La abuela de Ianto, Meinir, dijo que su nieta entró corriendo a la granja gritando "Ianto está muerto".

Una tormenta de granizo provocó la muerte una beba tras recibir un golpe en la cabeza

Lo encontró en el suelo, todavía en su bicicleta, a unos cinco metros de la casa con heridas graves en la cabeza y llamó a su hijo al teléfono móvil para decirle que Ianto había muerto. Jenkins, por su parte, dijo que la llamada para contarle lo que le pasó a Ianto fue la peor de su vida.

"Conduje de regreso. No entendía lo que había sucedido. No tenía idea de cómo fue golpeado", dijo.

La abuela de Ianto contactó a su madre, Chloe Picton, quien viajó a la granja lechera pero la policía le impidió ver a su hijo. “Seguía diciendo 'No puedo creer, quiero ver a mi bebé'”, dijo la abuela de Ianto al jurado.

Fatal accidente en Caleta Olivia: atropellaron a un joven de 22 años cuando cruzaba la calle y murió

El patólogo pediátrico Andrew Bamber dijo que las lesiones eran consistentes con "presión aplicada por un objeto muy pesado", como ser atropellado por una camioneta y un remolque que transportaba tierra.

Un inspector de Salud y Seguridad dijo que se había entregado un aviso de mejora en la granja en septiembre de 2021 que pedía un área segura para que jueguen los niños, que desde entonces se ha cumplido.