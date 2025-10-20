Tragedia en el Alto Valle: un ciclista falleció tras ser atropellado

Una tragedia vial sacudió este lunes al Alto Valle. Un ciclista perdió la vida luego de ser embestido por un automóvil mientras circulaba por una calle rural asfaltada que une las localidades de Allen y Guerrico. Según informaron fuentes judiciales, el accidente ocurrió minutos antes de las 14 en la intersección de las calles 8 y 11, un punto muy utilizado por quienes practican ciclismo de ruta en la región.

En el lugar trabajaron personal policial, de salud y peritos de la Fiscalía, quienes confirmaron que la víctima falleció en el acto debido a la violencia del impacto.

El conductor es oriundo de Neuquén

El vehículo involucrado era conducido por un joven oriundo de Neuquén capital, quien, de acuerdo con su propio testimonio, no advirtió la presencia del ciclista que circulaba en sentido oeste-este. Tras el accidente, el automovilista detuvo la marcha y dio aviso inmediato a las autoridades, que acudieron al lugar para iniciar las pericias de rigor.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la realización de un test de alcoholemia y otras pruebas complementarias para determinar si hubo consumo de alcohol o sustancias, así como el levantamiento de huellas de frenado y la revisión técnica del vehículo.

Una zona muy transitada por ciclistas

La calle Rural 11, donde ocurrió el siniestro, es una vía paralela a la ruta 22 que conecta los ejidos de Allen y Roca a través de las chacras productivas. Se trata de un camino completamente asfaltado, muy utilizado por ciclistas que entrenan a diario y también por vehículos rurales que se desplazan entre ambos municipios.

Vecinos de la zona señalaron que, si bien la vía permite circular a buena velocidad, carece de señalización y de banquinas amplias, lo que incrementa el riesgo de accidentes para los deportistas que la utilizan.

Investigación en marcha

La Fiscalía de Allen se encuentra a cargo de la investigación para determinar la mecánica del accidente y las responsabilidades penales del conductor. Peritos de la Policía de Río Negro trabajaron durante varias horas en el lugar, realizando mediciones, toma de fotografías y levantamiento de evidencias.

Hasta el momento, no se dio a conocer la identidad del ciclista fallecido, ya que se espera la notificación formal a sus familiares. Las autoridades confirmaron que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, mientras el vehículo quedó secuestrado como parte de la investigación.