En la madrugada de este jueves, cerca de las 5:30, un grave accidente vial tuvo lugar en el kilómetro 8, justo en la curva próxima a la ex base Guilford, en Comodoro Rivadavia.

Como consecuencia, una mujer de 28 años falleció a causa de las heridas sufridas, mientras que un hombre que la acompañaba fue trasladado al Hospital Regional para recibir atención médica de forma urgente.

La policía seccional 6 y agentes de Tránsito trabajaron en el lugar para controlar el flujo vehicular, llevar adelante las pericias y esclarecer el episodio. Además, la fiscalía y los equipos de emergencia se hicieron presentes para colaborar en la investigación y el auxilio de los afectados.

Raúl Jones, segundo jefe de la unidad regional, dialogó con ADNSUR y señaló que “el accidente ocurrió aproximadamente a las 5:20 de la mañana. Un vehículo pequeño, conducido por un hombre, perdió el control y volcó en la curva ubicada entre los kilómetros 5 y 8 de la ruta 1. Ambos ocupantes fueron despedidos del interior del automóvil; la mujer murió en el acto y el hombre fue derivado con urgencia al hospital regional”.

Jones explicó que, siguiendo los procedimientos policiales, se realizó la extracción sanguínea al conductor para análisis, y que se procura obtener imágenes de cámaras de seguridad que puedan aportar más información sobre lo sucedido. “Este tramo es conocido por presentar alta velocidad y curvas peligrosas, lo que ha generado antecedentes de accidentes, algunos con consecuencias fatales”, agregó.

El personal de la zona del kilómetro 8 está colaborando para encontrar videos de cámaras que ayuden a determinar si otros vehículos estuvieron involucrados en este siniestro.

NOTA EN DESARROLLO