Este lunes por la madrugada, un fatal accidente de tránsito tuvo lugar en la ciudad de Comodoro Rivadavia, dejando como saldo a una joven fallecida y a seis personas heridas.

El siniestro ocurrió sobre la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y calle Juan B. Justo , cuando un Volkswagen Gol, en el que viajaban siete jóvenes, colisionó con un Fiat Cronos.

La semana inició con tragedia en Comodoro
Video: ADNSUR
Según informó Radio del Mar, el Volkswagen Gol circulaba por una colectora cuando fue impactado por el Cronos, que transitaba por la ruta. En el Gol iban siete jóvenes, entre ellos la víctima, que se encontraba como acompañante y perdió la vida a raíz del choque.

El trágico choque se cobró la vida de una joven
Foto: ADNSUR

Los otros seis ocupantes del Volkswagen Gol resultaron heridos y fueron rápidamente trasladados al hospital regional para recibir atención médica. 

En el lugar del accidente, bomberos, efectivos policiales y personal de ambulancia trabajan arduamente para atender la emergencia y retirar el cuerpo de la joven fallecida. 

NOTICIA EN DESARROLLO

