Un grave accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este lunes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, dejando como resultado una joven fallecida y ocho personas heridas.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Juan B. Justo, cuando un Volkswagen Gol —en el que viajaban ocho jóvenes— colisionó violentamente contra un Fiat Siena.

TRAGEDIA EN COMODORO: UNA JOVEN MURIÓ TRAS UN IMPACTANTE CHOQUE ENTRE AUTOS

Según detalló Víctor Alvarado, referente de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, en diálogo con ADNSUR, “al llegar nos encontramos con una colisión bastante grande entre un Fiat Siena y un Volkswagen Gol tres puertas, ambos con daños materiales severos”. La magnitud del accidente motivó la rápida solicitud de tres ambulancias al hospital regional para asistir a las ocho personas lesionadas inicialmente informadas.

El conductor del Fiat y el del Gol, así como los demás pasajeros de ambos vehículos, fueron asistidos por personal médico en el lugar. Lamentablemente, el personal del servicio de emergencias 107 confirmó el fallecimiento de una de las acompañantes del Gol ya en el lugar, luego de que el equipo médico certificara la muerte al momento de su llegada.

Una de las primeras dificultades en la intervención fue determinar el número exacto de personas involucradas. “Había cierta confusión y desorientación con respecto a la cantidad de ocupantes en los vehículos”, reconoció Alvarado. Tras conversar con uno de los pasajeros conscientes, aunque en estado de shock, pudieron confirmar que en el Gol viajaban ocho personas.

Al momento de la asistencia, todas las personas ya estaban fuera de los vehículos; algunos salieron por sus medios, mientras que otros permanecían en estado de shock, muy alterados y nerviosos, intentando comunicarse con sus familiares.

Precisamente, Alvarado detalló que dos o tres jóvenes permanecían sentados en el suelo cerca del lugar del choque, y uno de ellos presentaba un traumatismo de tórax y una posible fractura de clavícula, motivo por el cual fue de los primeros en ser trasladados en ambulancia al hospital. En total, se realizó el traslado de entre dos y tres personas por cada ambulancia, con atención prioritaria para quienes presentaban lesiones más graves.

LAS CONDICIONES DEL CONDUCTOR DEL FIAT

Sobre las circunstancias que derivaron en el accidente, Alvarado explicó que los Bomberos no intervinieron en tareas investigativas ni en entrevistas oficiales a los conductores. “Solo prestábamos los primeros auxilios y realizamos extracciones si era necesario. La información y declaraciones fueron recogidas por personal policial de la Comisaría Segunda y Tercera, según la jurisdicción de la zona”, precisó.

Según versiones preliminares, el Fiat podría haber atravesado la intersección cuando el semáforo estaba en rojo, aunque esta hipótesis está aún en investigación. Por el momento, todas las pericias y testimonios están siendo recopilados por la fuerza policial local para esclarecer las responsabilidades.

Los ocupantes de los vehículos, tanto afectados como fallecida, son todos jóvenes adultos de entre 24 y 26 años. “Estamos hablando de personas de unos 20 y pico, casi todos con edades similares”, indicó Alvarado. La persona fallecida también rondaba esa franja etaria, confirmando la tragedia entre un grupo de amigos de la misma generación.

A medida que avanzaba la madrugada, amigos y familiares comenzaron a llegar al lugar del siniestro, aumentando la tensión y el impacto emocional entre los allegados de los afectados. Los Bomberos y personal de emergencia tuvieron que emplear parte del operativo para contener y calmar a quienes se acercaban en medio del shock y la desesperación.

Los otros seis ocupantes del Volkswagen Gol resultaron heridos y fueron rápidamente trasladados al hospital regional para recibir atención médica.

En el lugar del accidente, bomberos, efectivos policiales y personal de ambulancia trabajan arduamente para atender la emergencia y retirar el cuerpo de la joven fallecida.

NOTICIA EN DESARROLLO