Este pasado miércoles por la noche, un hombre de aproximadamente 66 años que se encontraba en situación de calle falleció luego de ser atropellado en Comodoro Rivadavia.

UN TRÁGICO ACCIDENTE EN COMODORO RIVADAVIA

Según la información obtenida por ADNSUR, alrededor de las 20:00 horas, se produjo un grave accidente vehicular en la intersección de la Avenida Estados Unidos con la calle La Cautiva, en el barrio Ceferino Namuncurá.

Precisamente, el incidente involucró a un vehículo Toyota Etios, conducido por un hombre de 70 años, que embistió a un peatón identificado como Facundo Antieco, un hombre en situación de calle.

De acuerdo a lo que indicaron fuentes policiales, el conductor circulaba por Avenida Estados Unidos en sentido oeste-sur cuando atropelló a Antieco, quien cruzaba la avenida fuera del cruce peatonal habilitado. El impacto provocó al peatón lesiones graves, principalmente en la cabeza, quedando semi inconsciente e incapaz de aportar sus datos personales en el lugar.

En este sentido, una ambulancia del servicio 107 asistió rápidamente, trasladando a la víctima al Hospital Regional. El parte médico indicó que Antieco presentaba fractura de mandíbula y múltiples contusiones en la cabeza, manteniéndose su estado de salud reservado. Se realizó el test de alcoholemia al conductor, quien dio negativo, descartando la ingesta de alcohol.

EL HOMBRE ATROPELLADO MURIÓ EN EL HOSPITAL REGIONAL

La fiscal ordenó el secuestro del vehículo, el cual quedó resguardado en la Seccional Cuarta. Durante la intervención policial se detectó la falta de cámaras de seguridad que hubieran registrado el accidente, así como también la dificultad para establecer fehacientemente la identidad del peatón, ya que los datos fueron aportados únicamente por un amigo de la víctima.

Lamentablemente, durante la madrugada del pasado jueves 18 de septiembre, cerca de las 00:15 horas, Facundo Antieco falleció a causa de las lesiones sufridas.

Los médicos inicialmente no realizaron el certificado de defunción al no contar con un Documento Nacional de Identidad (D.N.I.). Por tal motivo, se comunicó la situación al Ministerio Público Fiscal, y la fiscal Dra. Florencia Parra ordenó que Criminalística tome las huellas dactilares para verificar la identidad del fallecido. Además, se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para la emisión oficial del certificado de defunción.

Mientras tanto, el conductor permanece a disposición de las autoridades tras el accidente ocurrido en una de las principales avenidas de Comodoro Rivadavia.