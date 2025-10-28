Este martes por la mañana, en un taller ubicado en Arrobaye al 100, barrio Industrial de Comodoro Rivadavia, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona. El hallazgo ocurrió cerca de las 9:20 horas, cuando un trabajador de una empresa lindante al lugar observó la situación y dio aviso a la comisaría más cercana.

El segundo jefe de la Unidad Regional, Raúl Jones, habló con los medios y explicó que, al momento del hallazgo, no había ningún responsable ni persona relacionada con la firma en el lugar, por lo que aún se desconoce la identidad del fallecido y no se puede formular ninguna hipótesis sobre las causas de la muerte.

“Estamos trabajando en la escena junto con la brigada de investigaciones y con registros fílmicos para tratar de establecer si la persona estaba sola o acompañada, además de determinar la franja horaria en la que ocurrieron los hechos”, indicó Jones.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

De manera preliminar, a simple vista, la muerte parecería ser de carácter accidental, aunque continúan las labores investigativas para esclarecer completamente las circunstancias.

El lugar es una zona con poca circulación de personas, dedicada a empresas y comercios, por lo que no se ha obtenido información adicional ni de vecinos ni de personal de seguridad privada.

Las autoridades continúan con la investigación para confirmar la identidad de la persona y esclarecer las causas del fallecimiento.

