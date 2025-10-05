Un violento siniestro vial ocurrido este domingo en la Ruta Provincial 16, a la altura del callejón Chucao, terminó con la vida de una mujer y dejó al menos cinco personas más involucradas, entre ellas una menor de edad. La Policía de Chubut actuó en el lugar para determinar las causas del accidente.

De acuerdo con los primeros informes policiales, la colisión se produjo entre un automóvil Nissan Sentra y un Fiat Uno. Personal de la ambulancia del Hospital Rural de Lago Puelo acudió al sitio, donde constató el fallecimiento de la conductora del Fiat Uno.

Desde el mismo vehículo, fue trasladada con urgencia una niña de 6 años que viajaba como acompañante. Su estado de salud se desconoce al momento de este reporte.

En cuanto al Nissan Sentra, sus cuatro ocupantes también resultaron lesionados. El personal de ambulancias procedió al traslado de dos mujeres mayores de edad que aún no fueron identificadas formalmente ya que se encuentran siendo examinadas por el facultativo médico. Los otros dos ocupantes, dos hombres con domicilio en El Bolsón, fueron identificados en el lugar.

Cómo fue el choque

Las primeras pesquisas en la escena del hecho indican que el Fiat Uno impactó en la parte posterior del Nissan Sentra. Se presume que ambos rodados circulaban por el mismo carril de la Ruta 16, en dirección desde la altura de Villa del Lago hacia el centro de la localidad.

Las causas que originaron la colisión, ya sea una distracción, una maniobra brusca o exceso de velocidad, son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

El siniestro generó conmoción en la zona, poniendo una vez más el foco en la seguridad vial en las rutas de la comarca. Se aguardan novedades sobre el estado de salud de los heridos y los resultados de la investigación policial.