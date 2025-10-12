Este domingo 12 de octubre, un trágico accidente ocurrió en la provincia de Chubut, cuando un menor de 11 años fue atropellado por una camioneta en la Ruta Nacional 25, a la altura del kilómetro 366, en cercanías de Paso de Indios.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando un vehículo marca Fiat Strada Adventure, conducido por un hombre de 61 años, impactó al menor que cruzaba la calle. El conductor viajaba acompañado por su esposa, de 64 años.

Tras el accidente, el menor fue asistido por personal médico del hospital local, donde recibió atención de urgencia antes de ser derivado a la ciudad de Trelew para estudios de mayor complejidad. Sin embargo, durante el traslado, el niño sufrió una descompensación y en el hospital de Las Plumas, confirmaron la triste noticia.

A raíz del fallecimiento, el conductor del vehículo fue detenido y quedó imputado por el delito de homicidio culposo. Asimismo, se dispuso la extracción de muestras para análisis.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el caso y se dispusieron las diligencias correspondientes, entre ellas el secuestro del vehículo para peritajes.

Con respecto La audiencia judicial está prevista para la mañana del lunes 13 de octubre en los tribunales de Trelew.

El rodado fue estacionado en la banquina luego del siniestro y no presentaba señales visibles de frenado, según señaló el informe policial. El cuerpo del menor será trasladado a la morgue judicial de Trelew para la correspondiente autopsia.

Según indicaron, el nene era oriundo de Trelew, formaba parte de un equipo de fútbol y se encontraba en la zona participando de un torneo de fútbol, realizado durante ese fin de semana.

Con información de la Policía del Chubut y FM Tropical, redactada y editada por un periodista de ADNSUR