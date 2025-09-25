Tragedia en Chubut: choque frontal entre un camión y un auto terminó con la vida de un hombre

La tarde de este miércoles se tiñó de tragedia en las rutas cercanas a Puerto Madryn, luego de que se produjera una violenta colisión entre un automóvil y un camión de gran porte que resultó en la muerte de una persona. El lamentable episodio tuvo lugar minutos antes de las 17:00 horas y generó un importante operativo de emergencia que obligó a interrumpir el tránsito en la zona por un tiempo prolongado.

El siniestro vial ocurrió sobre el asfalto de la Ruta Provincial N° 2, en las inmediaciones de la rotonda que la conecta con la Ruta Provincial N° 1, un tramo conocido por el alto flujo de vehículos pesados y particulares. Por circunstancias que son materia de investigación, un vehículo marca Honda impactó de manera directa contra un camión cisterna que circulaba por la misma vía.

Según informó la policía de Puerto Madryn, el conductor del vehículo Honda circulaba a alta velocidad, “rebasando vehículos” cuando se encuentró con el camión de combustible que circulaba hacia la Ruta Provincial Nº1 y terminó chocando de frente. Tras el impacto, el conductor del vehículo salió despedido y murió en el acto. Por otra parte, el conductor del camión sólo tuvo lesiones leves.

Las heridas sufridas a consecuencia del choque y la posterior caída sobre la calzada fueron de tal gravedad que le ocasionaron la muerte de forma prácticamente instantánea.

Al arribar el personal de emergencias, se constató el deceso del hombre, cuya identidad no ha sido suministrada a la espera de notificar a sus familiares. El automóvil quedó con severos daños estructurales, evidencia de la magnitud de la fuerza del impacto, mientras que el camión también presentaba daños en la zona de la colisión.

Operativo de emergencia y corte total de la ruta

Inmediatamente después del accidente, se desplegó un amplio operativo de seguridad en la zona. Acudieron al lugar efectivos de la policía de la provincia con jurisdicción en Puerto Madryn, así como una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de dicha ciudad. La presencia de los bomberos fue crucial debido a que uno de los vehículos involucrados era un camión de transporte de combustible, lo que obligó a tomar medidas de precaución adicionales para evitar cualquier riesgo de derrame o incendio.

A raíz del luctuoso suceso y la necesidad de que los peritos de la policía científica realizaran su trabajo, las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta N° 2. La medida se extendió por aproximadamente tres horas, generando demoras y desvíos en el tránsito vehicular hasta que finalmente se pudieron retirar los rodados siniestrados y limpiar la calzada.

Primeras pericias y la investigación en curso

En el marco de la investigación iniciada para determinar las causas fehacientes del accidente, se llevaron a cabo las primeras diligencias en el lugar. Los peritos trabajaron en la recolección de pruebas, el análisis de la posición final de los vehículos y la búsqueda de posibles huellas de frenada u otros indicios que puedan ayudar a reconstruir la secuencia de los hechos.

Como parte del protocolo de rigor, al conductor del camión se le realizó el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado negativo (0,0 g/l). La investigación judicial buscará ahora determinar las responsabilidades y las circunstancias exactas que desencadenaron esta nueva tragedia vial en las rutas de la región.

Con información de la Policía de Puerto Madryn, redactado y editada por un periodista de ADNSUR