Tragedia de Sol: Juan Carlos Ruiz, el padre de una de las víctimas que lucha para que no se cierre la causa

A 10 años de la tragedia de Sol Líneas Aéreas no hay culpables por la muerte de 22 personas, cinco de ellas de Comodoro Rivadavia, no hay responsables por el accidente aéreo. La causa prescribió el pasado 8 de febrero y absolvieron a los directivos de la aerolínea. Ahora, la Cámara de Apelaciones de Genera Roca deberá decidir si la acción penal prescribió o no.

Las familias siguen reclamando justicia por las 22 personas que murieron el 18 de mayo de 2011, cuando el avión en que el viajaban desde Córdoba a Comodoro Rivadavia, se estrelló. Juan Carlos Ruiz , padre de una de las víctimas del accidente, indicó que a la fecha “los únicos que quedamos con las querellas somos la esposa del piloto y yo" en el intento de buscar justicia por las víctimas.

Ruiz era padre de Juan Manuel fue quien luchó hasta lograr que se reabriera la causa para investigar las causa de la tragedia. "No se puede cargarles las tintas a quien no se puede defender (por el piloto) porque es querer cerrar la causa y eso favorece a los grandes intereses económicos. Los funcionarios -que deberían controlar- no lo hicieron y los jueces fueron permeables a todo esto que fue un combo terrorífico para la seguridad de la sociedad”, cuestionó en dialogo con Cadena Tiempo.

"Ahora estamos por tercera vez en la Cámara de Apelaciones a la espera de que no se cierre la causa. En la Cámara de Casación, uno de los jueces reconoció que nuestra querella tenía aspectos de interés y que en la Cámara de Apelaciones no teníamos garantías de jueces imparciales”, dijo.

SOBRESEIMIENTO

Sobre el sobreseimiento de los imputados - directivos de la aerolínea - a 9 años de la tragedia, Ruíz precisó que el juez se fundamentó "en pruebas selectivas que hizo la fiscal y el primer informe de la Junta de Investigaciones. Luego, volvimos a la Cámara de Apelaciones y gracias a los abogados (una de ellas la esposa del piloto) se logró revertir esta causa que ya tenía destino para ser cerrada”, valoró.

“El año pasado, la Cámara de Apelaciones volvió el expediente a Bariloche para que se continúe con la investigación y que exista una determinación por trabajo en el expediente y no por prescripción. Se tomó declaraciones a los peritos y el juez que está ahora (Gustavo Zapata en situación interina) estableció el sobreseimiento por prescripción. Nosotros estamos en la pelea para la carátula dentro del artículo 190 del Código Procesal Penal que es ‘un estrago doloso culposo’ que tiene una sentencia hasta 25 años de prisión. Estamos peleando muy duro”, reconoció.

“Cuando se cae el avión, hay un expediente principal y luego se abrió otro expediente por la quema de restos humanos en cercanías del cerco perimetral donde se recogían los restos del avión. Esa denuncia la hizo APLA (Sindicato de Pilotos) pero el juez de Buenos Aires se declaró incompetente porque la causa ya tenía un juez natural”, concluyó.