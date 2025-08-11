Tragedia: un nene de dos años murió tras atragantarse con un caramelo

Los accidentes domésticos representan una de las principales causas de lesiones y muertes en niños pequeños. Dentro de ese universo, los episodios de asfixia por ingestión de objetos o alimentos suelen ser especialmente peligrosos y, en muchos casos, letales si no se actúa con rapidez.

Por eso, la prevención y el conocimiento de maniobras básicas de primeros auxilios son fundamentales en hogares con menores.

Uno de los elementos más riesgosos en este tipo de accidentes son los caramelos duros u objetos pequeños que pueden obstruir las vías respiratorias. En niños de corta edad, el desarrollo incompleto del reflejo de deglución y la curiosidad natural por explorar el entorno con la boca aumentan el riesgo de este tipo de incidentes. A menudo, lo que comienza como una situación cotidiana puede convertirse en cuestión de segundos en una urgencia médica.

En este marco, la localidad de Loncopué, en la provincia de Neuquén, atraviesa momentos de profunda tristeza tras la muerte de un niño de tan solo dos años. El pequeño, identificado como Thiago, falleció el viernes 8 de agosto por la noche luego de atragantarse accidentalmente con un caramelo.

El hecho ocurrió de manera inesperada y generó conmoción entre familiares, vecinos y trabajadores de la salud que participaron del intento de auxilio. En pocos minutos, lo que parecía un momento cotidiano se transformó en una emergencia que movilizó al sistema sanitario regional.

Ante la gravedad del cuadro, Thiago fue trasladado de urgencia desde el hospital local hacia otros centros médicos. El recorrido incluyó atención en Las Lajas y finalmente en el Hospital de Zapala, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento a causa de asfixia. En todo momento, profesionales médicos y efectivos policiales colaboraron para acelerar los traslados y brindar atención inmediata.

Según se supo, médicos y enfermeros de los tres hospitales involucrados hicieron lo imposible por salvar la vida del pequeño. La comunidad acompañó con dolor el desenlace de esta tragedia, que pone en evidencia lo imprevisible de algunos accidentes domésticos y la importancia de la atención rápida.

QUÉ HACER ANTE UN ATRAGANTAMIENTO

En niños mayores de 1 año (consciente, pero no puede toser, hablar ni respirar):

Pedir ayuda de inmediato: Llamar a emergencias o pedir a alguien que lo haga mientras actuás. Aplicar la Maniobra de Heimlich (compresiones abdominales): Parate detrás del niño. Rodealo con tus brazos. Cerrá una mano en puño y colocala justo por encima del ombligo. Sujetá el puño con la otra mano y realizá compresiones rápidas hacia adentro y hacia arriba. Repetí hasta que el objeto sea expulsado o llegue la ayuda médica.

En bebés menores de 1 año:

No aplicar la maniobra de Heimlich. En su lugar: Dar 5 golpes en la espalda: Sostené al bebé boca abajo sobre tu antebrazo, con la cabeza más baja que el cuerpo. Sujetá la mandíbula con tu mano. Con la base de la otra mano, dale 5 palmadas fuertes entre los omóplatos. Dar 5 compresiones torácicas: Giralo boca arriba, apoyado sobre tu antebrazo o muslo. Usá dos dedos para hacer 5 compresiones en el centro del pecho, justo debajo de la línea de los pezones. Alterná entre golpes en la espalda y compresiones hasta que expulse el objeto o llegue ayuda.

Si el niño queda inconsciente:

Comenzá RCP (reanimación cardiopulmonar). No intentes extraer el objeto con los dedos si no lo ves claramente, ya que podrías empujarlo más adentro. Seguí hasta que llegue personal de emergencia.

