Un trágico accidente conmocionó a los vecinos de la localidad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, durante la tarde de este lunes. Una nena de apenas 3 años perdió la vida luego de que una pared se derrumbara sobre ella tras el violento choque de un motociclista contra una casa.

El grave accidente tuvo lugar en el asentamiento Lihué, cuando el conductor de una motocicleta de 100 cc circulaba por la intersección de las calles Virgen de las Nieves y Colón y, de acuerdo con su propio testimonio, fue embestido por un automóvil.

La colisión habría provocado que el joven motociclista perdiera el control del rodado e impactara de lleno contra el muro de una casa. Como consecuencia del fuerte golpe, la estructura cedió y una parte de la pared se desplomó sobre la menor, que se encontraba en el lugar.

La niña fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, pero lamentablemente falleció a los pocos minutos de ingresar al centro de salud debido a la gravedad de las lesiones.

MOMENTOS DE DESESPERACIÓN

En el lugar se vivieron momentos de gran desesperación luego de que cediera la pared sobre la pequeña. Testigos dijeron a la policía que la madre y una tía de la niña escucharon un ruido fuerte desde adentro de la casa y, al salir, la encontraron bajo los escombros de la pared.

La nena fue asistida por sus familiares y vecinos, quienes posteriormente la trasladaron de urgencia en un auto al Hospital Notti. Sin embargo, allí los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Según publicó TN, los familiares de la víctima intentaron agredir al motociclista, quien fue reducido por efectivos policiales y trasladado a la comisaría 25.ª en calidad de aprehendido.

Se solicitó colaboración del Cuerpo de Infantería para custodiar la escena y controlar la situación ante los vecinos.

En el caso intervino la oficina fiscal correspondiente y personal de Policía Científica, que realizó las pericias en el lugar por orden del ayudante fiscal de turno.