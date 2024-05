Un trágico accidente dejó en la noche del domingo tres muertos y varias personas heridas en el kilómetro 15 a la altura de Olivos, sobre la Panamericana.

El choque se produjo en la intersección entre la autopista Panamericana y la calle Pelliza, en el partido bonaerense de Vicente López, el carril rápido mano a provincia de Buenos Aires.Entre las víctimas fatales hay una menor de edad.

Ocurrió cuando un auto Toyota Corolla chocó desde atrás al camión marca Scania, y en ese instante, otro coche golpeó, también de atrás, al primer vehículo mencionado.

Tras los impactos, el container que llevaba el camión se desprendió cruzando hacia el otro carril de la autopista aplastando a un segundo Toyota Corolla que se dirigía mano a Buenos Aires. Las tres víctimas fatales iban a bordo de este último vehículo, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. El chasis del camión perdió el control y terminó impactando contra un auto Peugeot 206.

Si bien en un principio trascendió que murieron 5 personas, posteriormente se constató que hasta el momento hay una mujer de 44 años y una niña de 10 que fallecieron, mientras que a la tercera víctima no lograron identificarla aún. No obstante no se descarta que haya más muertos.

En tanto, hay al menos cuatro personas que fueron trasladadas al Hospital de Vicente López con diferentes fracturas.

El conductor del camión, de 48 años, sufrió una fractura en el brazo y también está hospitalizado. Y se conoció que podría ser imputado por homicidio culposo.

Así lo anticipó el fiscal, Gastón Larramendi, que ya entiende en la causa que investiga las circunstancias del accidente.

“El conductor podría llegar a ser imputado, me parece que al menos con el contenedor no estaban dadas las condiciones de seguridad para circular con el mismo, eso produjo que fuera lanzado para el otro lado”, relató el funcionario.