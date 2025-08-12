Un violento siniestro vial se registró este martes por la tarde en Allen, cuando un Toyota Yaris XLS gris, que circulaba por el acceso Martín Fierro en sentido norte-sur, impactó de forma semifrontal contra un camión de carga a la altura de la empresa Juan Patalano.

El choque provocó graves daños en el vehículo, que quedó completamente destruido, y dejó a su conductor atrapado durante varios minutos, con escasos signos vitales.

Persecución y choque

Según testigos, el auto se desplazaba a alta velocidad, incluso “volando en los lomos de burro”, antes del impacto. Minutos antes, el conductor había robado el vehículo a su pareja tras una discusión y escapado hacia la Ruta 22.

La policía inició una persecución y poco después halló el vehículo siniestrado contra el camión.

El camionero sufrió golpes leves. En tanto, el conductor del Toyota fue rescatado por bomberos que utilizaron tijeras neumáticas para abrir la puerta del vehículo. Presenta politraumatismos y pérdida de sangre, y se activaron seis paneles de airbags que ayudaron a mantenerlo con vida.

Fue trasladado e internado en el hospital Ernesto Accame, donde permanece en estado grave.