Tragedia: murió un bebé de un año asfixiado con el cordón del chupete

Una trágico episodio se registró en las últimas horas en la localidad santafecina de Venado Tuerto: un bebé de un año murió asfixiado con el cordón del chupete.

Ocurrió cerca de las 23 horas de la noche del domingo, en una vivienda ubicada sobre la calle Cabral al 1700.

Los padres del bebé, de 22 y 23 años, llevaron al pequeño al Hospital Provincial Alejandro Gutiérrez porque no podía respirar, pero los médicos advirtieron que ya no tenía signos vitales. Pese a los esfuerzos de los profesionales por reanimarlo, no lograron el objetivo y falleció.

Intervino la justicia de inmediato y se constató que en primera instancia se trataría de uno accidente. Todo indica que el bebé se asfixió con el cordón del portachupete.

“Se toma conocimiento de que en el Hospital local habría ingresado un menor de 1 año de edad, sin vida, aparentemente ahorcado con el cordón del chupete (porta chupete).Al momento, la causa no tiene calificación legal, ya que está en plena etapa de investigación” ,se indicó desde la policía.

De todas maneras, el fiscal ordenó que se inicie una investigación y un allanamiento al domicilio para que tome vistas fotografías y filmaciones, mientras que también se proceda al secuestro de la ropa de cama, informó Telefe Noticias.