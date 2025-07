Un criancero fue hallado sin vida en un puesto de Mallín Grande, a 15 kilómetros del paraje Coyuco, en el departamento Chos Malal, en medio de la ola polar y el temporal de nieve que afecta al norte neuquino. Las condiciones climáticas extremas han complicado las tareas para llegar al lugar y determinar las causas del fallecimiento.

La información fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal, que intenta montar un operativo con helicóptero para trasladar a los peritos hasta la zona. Sin embargo, las nevadas, la niebla y el frío extremo impiden por el momento concretar el procedimiento. La investigación está a cargo de la fiscal Natalia Rivera y del fiscal jefe Fernando Fuentes, de la V circunscripción con sede en Chos Malal.

Lo halló su hijo en el puesto rural

El hombre, de más de 60 años, vivía solo con sus animales en un puesto de alta montaña. Según relató su familia, este jueves por la tarde tenía previsto encontrarse con su hijo en un punto acordado. Al no llegar, el joven decidió ir hasta el lugar, donde lo encontró sin signos vitales. Ante la situación, se trasladó a caballo hasta el paraje Cochico para dar aviso.

Tragedia en Comodoro: una mujer murió tras desvanecerse en pleno centro

Desde la Comisaría de Barrancas se activó el protocolo correspondiente, y se notificó al Ministerio Público Fiscal para iniciar las actuaciones. “No se pudo averiguar demasiado porque hasta ayer la situación climática era bastante mala”, explicó Fuentes, y detalló que, por ahora, no se puede constatar la causa de muerte sin la intervención del médico policial.

Difícil acceso por el temporal

El terreno donde ocurrió la tragedia es de difícil acceso y en plena zona cordillerana, lo que hace imposible el ingreso por vía terrestre. El fiscal Fuentes indicó que están evaluando dos opciones para recuperar el cuerpo: que el médico policial acceda en helicóptero para examinarlo en el lugar, o esperar a bajarlo para hacer la evaluación en el hospital de Buta Ranquil.

“En base a la valoración que haga el médico, se constata si existen o no signos de criminalidad”, explicó el funcionario judicial. Si bien la principal hipótesis es que se trató de una muerte natural, no se descartan otras causas hasta contar con los resultados médicos. “Sabemos que estaba solo y que el hijo lo fue a buscar porque no tenían contacto desde la mañana”, agregó.

La cruda hipótesis que investiga la policía tras el choque fatal entre un camión y un colectivo en la ruta 3

A la espera del peritaje médico

Al ser consultado sobre supuestos antecedentes de salud del criancero, Fuentes fue claro: “No me consta. Hasta que no tengamos el informe médico ni accedamos a su historia clínica, no podemos confirmarlo”. Mientras tanto, se avanza en la coordinación con el Ministerio de Seguridad para que un helicóptero pueda acceder a la zona de Mallín Grande.