Chacareros de la zona del valle reclamaron por seguridad. Puntualmente, pidieron la creación de un cuerpo policial especializado. "Estamos tratando de que reaccionen. Al productor no le gusta salir a cortar la ruta", aseguró uno de los manifestantes, Rodolgo Agustino, quien aseguró que "estos reclamos por los robos vienen desde 2014. Tuvimos reuniones con legisladores, con ministros, con jueces. Los robos siguen y cada vez peor. El ministro dijo que la situación era estable. No queremos esa estabilidad. Queremos que se controlen los robos, que se están dando a la luz del día. El Estado es el responsable de frenar esto", dijo.



"La mayoría de la gente no denuncia los robos porque no sirve de nada", lamentó y repasó sobre la posiblidad de que se incrementen las medidas: "Dijimos que era la primera manifestación. Luego nos reuniremos y evaluaremos los resultados. Si no nos quieren escuchar veremos cómo seguimos. No podemos estar a favor de armarse pero de noche se escuchan tiros. Hay gente que dispara al aire para tratar de ahuyentar a los que los roban pero no es la lógica".

En cuanto a los robos más frecuentes, dijo Agustino: "Yo tengo la chacra a 400 metros de la Montada. Me robaron ventanas y tirantes de madera de 4 metros de largo".

