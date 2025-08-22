Un operativo policial realizado permitió detener a siete personas acusadas de sustraer mercadería de un semirremolque estacionado en la vía pública. Según se informó, los sospechosos estaban realizando tareas de limpieza para la Comuna, aunque no eran empleados de planta del municipio.

El hecho ocurrió este viernes cerca de las 13.30, en avenida Alsina, entre Ducós e Hipólito Yrigoyen, cuando un llamado al Centro de Monitoreo alertó sobre la presencia de un grupo de hombres que dañaba la unidad de transporte y sustraía elementos de su interior.

De inmediato, personal de la Comisaría Seccional Primera se constituyó en el lugar y constató que los sospechosos habían extraído varios packs de gaseosas, los cuales intentaban ocultar entre las malezas cercanas. Ante esta situación, los efectivos intervinieron rápidamente y procedieron a la aprehensión de las siete personas implicadas en el hecho.

Según se informó, el cargamento sustraído consistía en 80 packs de gaseosas de primera marca, cada uno compuesto por seis unidades. La mercadería fue recuperada en el lugar y secuestrada como parte de las actuaciones judiciales correspondientes.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia. Desde la fuerza provincial destacaron la rápida respuesta del personal policial, que permitió evitar que la totalidad de la carga fuera sustraída y recuperar los bienes en su totalidad.

El hecho quedó caratulado como robo en flagrancia, en tanto que se avanzará en las próximas horas con la audiencia de control de detención y la formalización de la investigación, conforme lo determinen las autoridades judiciales intervinientes.

EL COMUNICADO DE LA MUNICIPALIDAD

Desde el gobierno de Comodoro Rivadac aclararon que “las siete personas involucradas no forman parte de la planta municipal”.

Además, señalaron que “fue rescindido inmediatamente el vínculo existente entre el Estado Municipal y las personas implicadas, que se encontraban vinculados al Programa de Incentivo Laboral de la Subsecretaría de Economía Social”.

“La Municipalidad reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad y la correcta administración de los recursos públicos, dejando en claro que no se tolerarán conductas que vulneren estos principios”, remarcaron.