El pasado lunes por la madrugada, una joven de 28 años trabajaba en una estación de servicios y fue atacada a balazos por dos motochorros que la asaltaron.

El hecho ocurrió sobre la esquina de boulevard De Los Alemanes y Padre Claret del barrio Los Boulevares, Córdoba.

Según detallaron fuentes policiales, los delincuentes irrumpieron en una moto de 150 centímetros cúbicos en la playa y le sustrajeron el teléfono celular a la empleada del shop. Antes de irse, le efectuaron dos disparos sin mediar palabras.

La víctima resultó herida en la pierna izquierda y permanece internada en un centro médico privado. “Yo no estaba en Córdoba. Ella me llamó a la una de la mañana y me dijo que fue asaltada”, señaló Claudia, madre de la joven, en diálogo con El Doce Tv.

“Fueron dos personas las que le arrebataron el celular y le dispararon. La tuvieron que intervenir porque la bala le quebró el fémur”, detalló sobre el ataque.

Posteriormente, la mujer remarcó que su hija "estaba trabajando, era su último día antes de las vacaciones y la asaltaron. Le tocó el turno de noche.”

Por último, reveló que el negocio de la estación de servicio se encuentra en refacción; por este motivo, los empleados pasaron a trabajar en un food truck. “Salió unos minutos del carrito porque se sentía asfixiada y ahí la atacaron. Ella no se resistió. Le podría haber pasado a cualquiera de sus compañeros”, culminó.