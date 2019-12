CAPITAL FEDERAL - Laureano González es buscado por toda la policía de La Pampa, acusado de golpear y torturar a su novia, Nadia Lucero, hasta dejarla inconsciente. Antes de darse a la fuga, dejó a la joven de 22 años en la guardia del Hospital Lucio Molas, donde quedó internada en coma.

"Los médicos dijeron que el riesgo de muerte es muy grande. Tiene complicado riñones y pulmones. Está entubada y en coma", dijo a Diario Textual el papá de Nadia, Jorge Lucero.

Según la acusación, González atacó a la víctima en su casa, donde la golpeó salvajemente y le cortó todo el cuerpo con un cuchillo.

Los investigadores creen que el acusado no salió de la provincia y por eso intensificaron su búsqueda en las últimas horas, en especial, en los puestos camineros, detalló TN. Sin embargo, hasta el momento no dieron con el prófugo y la familia de la víctima cuestionó el accionar de las autoridades. "El agresor de mi hija entró, la dejó en una camilla y se fue. ¿Por qué no lo detuvieron ahí?", se preguntó el padre de Nadia y remarcó: "Queremos que detengan a este sinverguenza. Nadia está sin signos vitales", remarcó el hombre.

La joven, que trabaja como cocinera en una rotisería y es mamá de dos chicos, de 5 y 3 años, de una pareja anterior, empezó una relación con González hace unos cuatro meses. El agresor ya la había atacado. "Siempre aparecía golpeada o quemada y supuestamente era el trabajo", contó su hermana.