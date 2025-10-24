Un hombre fue detenido en la tarde de este miércoles en el centro de Comodoro Rivadavia luego de que la Policía constatara que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Puerto Madryn.

La intervención se produjo cerca de las 18.20, cuando un llamado alertó sobre la presencia de un individuo que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en una estación de servicio céntrica.

Según informó la Comisaría Seccional Primera, el hecho ocurrió en la estación de servicio Rodrigo, ubicada en la intersección de la calle Pellegrini y la avenida Hipólito Yrigoyen. Personal policial se hizo presente en el lugar y procedió a identificar al hombre, quien permanecía en el sector del playón consumiendo alcohol.

Al verificar su identidad en el sistema, los agentes confirmaron que tenía un pedido de captura emitido por un juzgado de Puerto Madryn. Ante esa situación, se dispuso su inmediata aprehensión y traslado a la dependencia policial.

Desde la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia se indicó que la medida judicial se encontraba vigente al momento del procedimiento. El detenido permanecerá alojado en la comisaría hasta que se realice la audiencia de control de detención correspondiente, donde se resolverá su situación procesal.

