Tolerancia cero: habrá controles de narcotest sorpresivos a la Policía de Chubut

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, anunció una medida de fuerte impacto institucional: se realizarán narcotests sorpresivos a integrantes de la Policía provincial como parte de una estrategia para combatir la infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad.

La iniciativa se enmarca en una política de “tolerancia cero” hacia cualquier connivencia entre agentes del Estado y redes delictivas.

“No podemos tener policías que estén drogados, o que sean parte del problema. Por eso vamos a hacer controles de narcotest sorpresivos. No se va a avisar. Van a ser al azar y van a abarcar a distintas áreas de la fuerza. Y si da positivo, afuera”, sostuvo Iturrioz en declaraciones radiales.

El ministro explicó que los controles serán implementados en conjunto con Asuntos Internos y organismos especializados. Además, se trabajará en el cruce de información patrimonial y en denuncias anónimas para detectar comportamientos irregulares. “Hay un compromiso claro del Gobierno del Chubut: si hay policías involucrados en drogas, los vamos a echar. Vamos a ir a fondo”, subrayó.

En medio de crecientes preocupaciones sociales por el avance del narcomenudeo y el temor a que parte de la fuerza policial esté comprometida, Iturrioz trazó una línea clara: “Hay buenos policías, muchos. Pero no me tiembla el pulso para separar a los que traicionan el uniforme. No hay lugar para los que cruzan la línea”.

La decisión de hacer controles toxicológicos se suma a otras acciones que el ministerio busca implementar para depurar la fuerza. “Vamos a controlar. Lo dije el primer día: hay que mirar adentro. Si encontramos vínculos con el narcotráfico, se inicia sumario y se separa inmediatamente”, detalló.

Además, Iturrioz confirmó que ya hay investigaciones internas en curso. “Hay sumarios abiertos, hay sospechas. No vamos a proteger a nadie. La fiscalía trabaja y nosotros estamos para colaborar en todo. Pero este tema no lo vamos a dejar pasar”, expresó.

Respecto al avance del narcotráfico en los barrios, el ministro reconoció la gravedad de la situación. “Sé que hay zonas tomadas por el narcomenudeo. Sé que hay miedo, que hay pibes atrapados, familias destruidas. Pero también sé que hay esperanza. Y si el Estado no da el ejemplo, esto no cambia más”, sostuvo.

También anunció que se reforzarán los controles en rutas y accesos estratégicos para detectar transporte de sustancias ilegales. “La droga circula. Si lo hace con complicidad o con vista gorda de algunos policías, eso es doblemente grave. Vamos a cortar con eso”, sentenció.

Por último, envió un mensaje a la comunidad: “No me importan los costos políticos. Lo que me importa es que tengamos una Policía que esté del lado de la ley. Si hay que limpiar, vamos a limpiar. Y los que sí hacen bien su trabajo van a tener todo el respaldo del ministerio”.