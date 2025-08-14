Un total de ocho allanamientos simultáneos llevó adelante la División de Investigaciones Policiales (DIP) en el marco de la causa por los ataques con armas de fuego registrados días atrás en la intersección de las calles Huergo y Florida, en el barrio Jorge Newbery, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

El jefe del DIP, Javier Orellano, precisó que seis de las diligencias se llevaron a cabo este pasado miércoles en el barrio Jorge Newbery, en la parte alta del Pietrobelli y en Cerro Solo.

“Se secuestraron dos armas de fuego, varias municiones de distintos calibres, dos chalecos antibalas y diversos elementos vinculados a la investigación, como teléfonos celulares de los sospechosos y dispositivos DVR con unidades de almacenamiento de cámaras de seguridad instaladas en las viviendas. Estos elementos permitirán a la policía continuar recabando pruebas y fortalecer la causa en curso”, indicó en diálogo con ADNSUR.

Además, destacó que no se registraron detenciones; "solamente se realizaron las medidas para recolectar mayores elementos para la causa y tratar de desarmar a estos grupos”, afirmó.

El comisario indicó que los domicilios allanados pertenecen a personas con antecedentes por hechos similares y son “bastante conocidos” para las fuerzas de seguridad.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Un dato llamativo es que en uno de los inmuebles se detectaron varias cámaras distribuidas estratégicamente, todas apuntando a un mismo domicilio conectado al DVR.

El uso de cámaras por parte de los delincuentes habría tenido como objetivo anticipar la llegada de la policía y protegerse durante sus actividades ilícitas.

A partir del secuestro del dispositivo de allanamiento, precisó que “esto nos permitirá aportar material gráfico para su análisis una vez se autorice la apertura del mismo”.

El enfrentamiento dejó como saldo daños en vehículos y viviendas de personas que no están vinculadas a los grupos en conflicto. Según informó la DIP, un total de 12 llamadas alertaron al centro de monitoreo sobre los disparos, pero la información recopilada fue limitada, ya que los vecinos no salieron a observar el origen de los mismos. Por ello, no se pudo avanzar concretamente también con detenciones.

Sin embargo, estos allanamientos forman parte de un operativo más amplio destinado a identificar y desarticular los grupos armados que operan en esa zona de la ciudad petrolera.