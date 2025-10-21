Tiroteo en Comodoro: detuvieron a la mamá de “los Vera” y habrá jurado popular para juzgar a los involucrados

El pasado martes 14 de octubre, alrededor de las 8 de la mañana, un grupo de personas que se movilizaba en una camioneta blanca tipo utilitario descendió y disparó contra el acceso a la sala de audiencias en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. Este ataque ocurrió justo antes de una audiencia preliminar por el homicidio de Matías Nieves.

ATAQUE A TIROS, NUEVE DETENIDOS Y UN INCENDIO EN PLENO CENTRO

Tras un operativo policial, se detuvo a nueve personas en la intersección de Mitre e Yrigoyen, donde las fuerzas de seguridad secuestraron cuatro armas de fuego de grueso calibre.

Según Diego Villablanca, segundo jefe de la Seccional Primera, en diálogo con ADNSUR, las personas detenidas fueron presentadas al día siguiente en una audiencia de control ante un juez de garantía, donde se evaluó la legalidad de las detenciones para poder avanzar en el proceso judicial.

Previamente y durante la noche del mismo martes 14, la camioneta utilizada en el ataque fue incendiada en forma intencional frente a la Comisaría 1.ª, en una zona cercana a estaciones de servicio y supermercados del casco céntrico. Villablanca confirmó que el Toyota tipo utilitario afectado estaba judicialmente secuestrado y se inició una causa por el incendio.

BRUTAL PALIZA ANTES DE LA AUDIENCIA

El mediodía del miércoles 15 de octubre estuvo marcado por una agresión física grave en el barrio Roca, que evidencia la profunda rivalidad entre las familias Nieves y Vera. Un joven de aproximadamente 30 años fue atacado en la vía pública en pleno contexto de la alta tensión generada por el tiroteo y las audiencias judiciales.

Tomás Vázquez, jefe de la Comisaría Tercera, informó que desde primeras horas se montó un operativo policial alrededor de la Oficina Judicial para mantener el orden. Sin embargo, un grupo de jóvenes, familiares directos de los detenidos, se cruzó con un joven cercano a la familia Nieves, lo que desencadenó una pelea.

El agredido fue atendido por personal médico y, aunque sufrió heridas, no presentó lesiones graves. Por decisión propia, no inició acciones legales debido a conflictos previos con los agresores.

Para evitar nuevos incidentes, la policía reforzó la seguridad con patrullajes constantes y dispositivos especiales que protegen a funcionarios judiciales durante las audiencias.

UNA NUEVA DETENCIÓN Y AVANCES DEL CASO

En la jornada de este martes 21 de octubre, se ordenó la detención de una mujer integrante de la familia Vera, más precisamente la madre de los delincuentes que protagonizaron un tiroteo en el barrio Roca.

Además, se confirmó que el caso seguirá su instancia judicial con la intervención de un jurado popular para determinar la situación de los involucrados en los hechos violentos contra la Oficina Judicial.