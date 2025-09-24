La hermana de Lara Morena Gutiérrez (15), una de las tres jóvenes asesinadas en la provincia de Buenos Aires, denunció que sufrió un ataque a tiros en su casa esta tarde, poco después del hallazgo de los cuerpos de las víctimas.

“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y venís a acusar a mí que yo entregué a mi hermana, hijo de p…. Me venís a tirar tiros a la casa, a mi casa. Andá a buscar a los peruanos Lcty. Yo también la perdí a mi hermana”, publicó la joven en su perfil de Instagram.

Además de confirmar que su vivienda sufrió un ataque, la joven respondió a las versiones que indican que el triple crimen estaría vinculado a un presunto ajuste narco, producto del robo de droga, y que ella tendría responsabilidad en la relación de su hermana con el grupo criminal.

La principal hipótesis que manejan los investigadores, según informaron fuentes del caso, es que la menor de las víctimas era la persona a la que buscaba la banda para vengarse y que sus dos amigas fueron asesinadas porque estaban con ellas en el momento en el que las capturaron. Las autopsias determinaron que la más joven fue torturada.

El abuelo de las otras dos víctimas, Brenda Del Castillo y Morena Verri, calificó de “cobarde” al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y manifestó que sus nietas “no son viudas negras”.

Según informaron fuentes del caso a TN, las autopsias revelaron que una de las víctimas sufrió una fractura y un hundimiento de cráneo, otra de ellas presentó un “corte transversal” en el abdomen (post mortem) y la tercera padeció golpes, puñaladas y se registró un intento de calcinar el cadáver.

Además, los peritos determinaron que los crímenes fueron cometidos en cadena, lo que demostraría que el objetivo de los asesinos era que el resto de las víctimas viera lo que ocurría con cada una de ellas.

Revelan datos sobre los detenidos

Las identidades de los cuatro detenidos por los asesinatos de las jóvenes fueron difundidas este miércoles por fuentes del caso. Según detalló la agencia Noticias Argentinas, se trata de dos hombres y dos mujeres.

Los sospechosos fueron identificados como Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

Todos se encuentran alojados en la DDI de La Matanza y se espera que en las próximas horas se les tome declaración indagatoria. A su vez, continúa la búsqueda de un quinto implicado, un hombre de nacionalidad peruana que sería el líder de la organización narco.

La reacción del gobernador Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al triple crimen desde Estados Unidos, donde viajó para participar de un homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica.

“Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verri. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA. Seguiremos informando a medida que avance la Justicia”, sostuvo el gobernador.

Por último, señaló: “Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune”.