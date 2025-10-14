Este martes por la mañana, alrededor de las 8:15, un hecho de extrema violencia sacudió al barrio Roca de Comodoro Rivadavia.

Frente a la Oficina Judicial, un vehículo utilitario que circulaba en las inmediaciones realizó disparos con armas de fuego, generando una situación de alto riesgo dado que en el lugar se encontraba personal policial y se estaba desarrollando una audiencia judicial.

DISPAROS Y ALERTA EN COMODORO RIVADAVIA

El jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha, brindó una entrevista a ADNSUR, detallando cómo se desarrollaron los acontecimientos y el operativo policial posterior.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

"Al momento del hecho, que ocurrió frente a la Oficina Judicial, se activó un operativo cerrojo inmediato porque en ese lugar también trabaja personal policial", explicó Cocha.

"En la intersección de las calles Galicia y Mitre se logró detener el vehículo con los nueve ocupantes, entre ellos una mujer. Se secuestraron un revólver y dos pistolas de grueso calibre", agregó, destacando la rápida y profesional intervención de la fuerza pública y Protección Ciudadana.

El jefe policial subrayó que no hubo resistencia significativa ni tiempo para reaccionar por parte de los ocupantes del vehículo, lo que facilitó su detención rápida y eficaz. "El personal actuó con mucha cautela y profesionalismo. Se logró que descendieran del vehículo rápidamente y se procedió a la detención", afirmó.

Conmoción en Comodoro: un hombre sufrió un paro cardíaco en plena calle y murió

INVESTIGACIÓN Y RELACIÓN CON EL CONFLICTIVO JUICIO POR EL HOMICIDIO DE MATÍAS NIEVES

Este tiroteo coincidió con el día que se desarrollaba en la Oficina Judicial la audiencia preliminar por el asesinato de Matías Nieves, crimen que mantiene en vilo a sus familiares.

Las nueve personas detenidas podría estar vinculada a la familia Vera, principal involucrada en el homicidio que está siendo juzgado. "Las causales de del hecho todavía no la tenemos precisa. Pero como hipótesis podemos decir de que puede llegar a tener relación con respecto al juicio este”, señaló Cocha.

EL HOMICIDIO DE MATÍAS NIEVES EN EL BARRIO JORGE NEWBERY

El pasado viernes 24 de enero por la mañana, Matías Nieves fue asesinado a balazos sobre la calle Pasaje San Antonio al 800 casi Avenida Rivadavia, en el barrio Jorge Newbery, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Una mujer denunció que trabajadores de un supermercado chino golpearon y amenazaron a su hijo de 10 años

Según detallaron fuentes policiales, Nieves se encontraba caminando por la zona cuando fue interceptado por al menos un joven que le disparó en múltiples ocasiones, provocándole la muerte en el lugar. Las autoridades fueron alertadas sobre el hecho y rápidamente se hicieron presentes en el sitio para acordonar la zona y recolectar las primeras evidencias.

Durante esa misma noche, el sospechoso del crimen, identificado como Agustín Vera, de 21 años, fue detenido en la estación de servicio de Garayalde. Previamente, el personal policial se había presentado por tareas de investigación en el domicilio ubicado sobre la calle Tadeo Blas al 2.000, en el kilómetro 14, lugar donde habían visto ingresar al joven indicado como presunto autor del crimen.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

Precisamente cerca de las 21 horas, aproximadamente, los oficiales observaron una camioneta Toyota Hilux, color blanca, que se acercó a las proximidades de la vivienda. Desde el mismo predio, salió otro vehículo "tipo pickup" marca Chevrolet. Este último se aproximó al primer vehículo mencionado, deteniendo su marcha.

Acto seguido, desde el vehículo Chevrolet bajó el joven acusado de matar a uno de los integrantes de la familia Nieves, y se subió a la parte posterior de la camioneta Toyota, color blanca.

Encontraron sano y salvo al hombre de 79 años que había desaparecido en Comodoro

En aquella ocasión y tras la audiencia de control de detención, Agustín Vera recibió tres meses de prisión preventiva como presunto autor del crimen de Matías Nieves